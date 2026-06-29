L'Aliança contra la Pobresa Energètica alerta de la "desprotecció" de moltes famílies a l'onada de calor
- La plataforma adverteix de l'alta vulnerabilitat de nadons i gent gran i del cost per a la sanitat pública
L'onada de calor que es viu a pràcticament tot Europa ha deixat les primeres nits tòrrides de l'estiu a Catalunya amb temperatures que no han baixat dels 25 graus, sobretot en localitats de la costa catalana. En el centre de Barcelona, els termòmetres no van disminuir dels 26 graus durant la matinada entre diumenge i dilluns. Una situació que la previsió metereològica adverteix que es mantindrà durant tota la setmana.
Davant aquest episodi d'altes temperatures, l'Aliança contra la Pobresa Energètica alerta que hi ha moltes families que estan "doble o triplement desprotegides" per l'onada de calor. En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, la portaveu de la plataforma, Irene González, ha explicat que han detectat un augment de consultes per assessoraments durant l'estiu, ja que "poques famílies tenen aire acondicionat i sovint les que en tenen no el volen posar" a causa dels alts preus de l'electricitat.
“☕ Irene González, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (@APE_Cat), alerta sobre l'augment de consultes en els assessoraments de l'estiu— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 29, 2026
🗣️ "Poques famílies tenen aire condicionat i sovint les que en tenen no el volen posar"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/73WiSld18k“
Des de l'Aliança han assenyalat l'impacte que està tenint que hagi decaigut la protecció de les famílies en situació de vulnerabilitat contra els talls de subiministrament d'electricitat, així com han criticat que el bo social elèctric que atorga la Generalitat "és una ajuda que ara mateix no està tenint efectivitat" per ser una de les comunitats autònomes on hi ha "menys cobertura".
La portaveu Irene González ha advertit del "cost que té per a la sanitat pública" el fet de "no posar remei als impactes de la calor", mentre que ha situat als nadons i la gent gran com els col·lectius més vulnerables.
“☕ Irene González, portaveu de l'@APE_Cat, alerta que gent gran i nadons "estan tenint un alt grau de vulnerabilitat a la calor"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 29, 2026
🗣️ "Es parla poc del cost que té per la sanitat pública"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/Rco01bRduO“
Segons dades de l'Institut de Salut Carles III, les altes temperatures han provocat durant la setmana passada la mort de 130 persones a Catalunya, la majoria amb edats superiors als 85 anys. Per aquest motiu, l'Aliança per la Pobresa Energètica demana mesures "urgents" i "estructurals" que passaria per la rehabilitació d'edificis i oferir protecció a aquestes famílies que pateixen la calor a les seves llars.
Rècord de temperatures a Europa
L'onada de calor de finals d'aquest mes de juny està deixant temperatures rècord a tot Europa. A Alemanya s'han assolit els 41,7º, a França els 40,6º i al Regne Unit els 37,3º.
Segons el Ministeri de Sanitat francès, calculen que l'episodi pot haver provocat més de 1.000 morts a França, sobretot a persones majors de 65 anys. A més, l'onada de calor ha reobert el debat polític sobre l'ús de l'aire condicionat i la seva habilitació en col·legis i hospitals.