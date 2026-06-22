La primera onada de calor de l’estiu: màximes de 41ºC i nits tropicals en un terç del territori
- El SEM ha atès més de cinquanta persones per afectacions relacionades amb la calor
- Protecció Civil demana precaució davant un episodi que coincidirà amb la revetlla de Sant Joan
L’onada de calor que afecta Catalunya des del cap de setmana ja es fa notar amb força arreu del territori, amb temperatures que han superat els 40ºC a Ponent i nits molt caloroses que dificulten el descans. L’episodi, que coincideix amb l’inici de l’estiu, es podria allargar com a mínim fins dimecres i manté Protecció Civil en fase d’alerta.
El primer dia de calor extrema, aquest diumenge, va deixar màximes de fins a 41ºC en punts de la plana de Lleida, com el Poal i la capital del Segrià. Altres municipis com Mollerussa, Alfarràs o Vallfogona de Balaguer també van registrar temperatures per sobre dels 40 graus, en una jornada marcada per l’augment generalitzat dels termòmetres.
Però més enllà de la calor diürna, l’altra cara de l’episodi s’ha viscut durant la nit. La passada matinada, més d’un terç de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya —63 de 184— no han baixat dels 20ºC, és a dir, han registrat nits tropicals, en el que és el valor més elevat d’aquest 2026. En alguns punts, especialment del litoral i prelitoral, les temperatures han superat els 25ºC, configurant nits tòrrides.
Calor nocturna intensa al litoral
La calor nocturna serà especialment intensa fins dimarts a la franja litoral i prelitoral, segons alerta Protecció Civil. De fet, en punts de Barcelona les temperatures ja no han baixat dels 26ºC, com és el cas de l’estació del Raval, mentre que altres zones del litoral central també han registrat mínimes molt elevades.
Aquestes condicions s’han repetit en espais com el Garraf o Montserrat i compliquen el descans, ja que la temperatura es manté alta durant tota la nit. L’afectació és generalitzada en bona part del país, tot i que algunes comarques gironines han quedat relativament al marge.
Pic de calor entre dilluns i dimarts
Les previsions del Meteocat apunten que el punt àlgid de l’onada de calor arribarà entre aquest dilluns i dimarts, amb un augment encara més marcat de les temperatures. A l’interior, els valors podrien tornar a enfilar-se cap als 40ºC o fins i tot superar-los, mentre que al litoral la xafogor serà molt intensa.
L’episodi s’allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, en un context que preocupa per l’impacte combinat de la calor i el risc d’incendi.
Més de 50 atencions per calor
Les altes temperatures ja tenen efectes sobre la salut de la població. Des de divendres, quan es va activar l’alerta per calor intensa, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha atès 55 persones amb afectacions relacionades amb la calor.
Més de la meitat dels casos han requerit l’activació d’una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que la resta han estat atesos a través del servei 061. Les autoritats insisteixen en la necessitat de protegir especialment els col·lectius més vulnerables.
Crida a la prudència per Sant Joan
Protecció Civil manté activat el pla Procicat i demana extremar les precaucions davant un episodi que coincidirà amb la revetlla de Sant Joan. La combinació de temperatures elevades, sequedat i ús de material pirotècnic incrementa el risc d’incendi, sobretot a zones d’interior i àrees forestals.
Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya s’ha recomanat habilitar espais frescos com refugis climàtics i reforçar la vigilància de persones grans, amb malalties cròniques o que treballen a l’aire lliure.
També es recorda la importància d’evitar les hores de més calor, hidratar-se sovint i reduir l’activitat física en els moments de màxima temperatura en un episodi que, segons les previsions, encara no ha tocat sostre.
Calor i canvi climàtic
El canvi climàtic està darrere de l’augment de les temperatures i de la intensificació d’episodis com l’actual onada de calor. El cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Sagalà, vincula aquesta situació amb una tendència sostinguda a l’alça. En una entrevista a l’Edició Cap de Setmana de Ràdio 4, ha explicat que Catalunya encadena ja quatre anys amb anomalies per sobre dels 2 °C respecte a la mitjana climàtica: "Portem quatre anys consecutius amb temperatures més de dos graus per sobre del que seria habitual, quan l’escalfament global és d’uns 1,4-1,5 graus. Això indica que aquí l’impacte és més intens", ha afirmat.
“"Portem quatre anys consecutius amb temperatures més de dos graus per sobre del que seria habitual, quan l’escalfament global és d’uns 1,4-1,5 graus"“
Sagalà també ha advertit que els episodis meteorològics extrems són cada vegada més freqüents. Ha recordat fenòmens com el temporal Glòria del 2020 o la DANA que va afectar el País Valencià el 2024, situacions que, tot i ser excepcionals, es repeteixen amb més regularitat.
Segons l’expert, un dels factors clau és l’augment de la temperatura del mar. En aquest sentit, ha assenyalat que en alguns sectors de la costa catalana l’aigua es troba ja entre un i un grau i mig per sobre del que correspondria per a aquesta època de l’any, un element que contribueix a intensificar tant la calor com altres fenòmens extrems.