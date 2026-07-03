La segona onada de calor de l'estiu arriba aquest diumenge amb temperatures generalitzades de 40 graus
- S'assoliran màximes de 45 graus a punts de l'interior i de la vall de l'Ebre
- Les autoritats recomanen hidratar-se i buscar l'ombra per prevenir un cop de calor
Catalunya s'endinsa aquest cap de setmana en una nova onada de calor, la segona d'aquest estiu. La previsió meteorològica és que aquest episodi s'iniciarà diumenge i s'allargarà fins dimecres de la setmana vinent.
S'espera que les temperatures assoleixin els 35 graus a la costa i els 40 graus en molts punts del territori. De fet, es podrien arribar a màximes de fins a 45 graus en algunes comarques de l'interior i de la vall de l'Ebre. A partir de diumenge, les nits seran tropicals o tòrrides a la costa i a comarques de Ponent.
Consells per prevenir un cop de calor
A les altes temperatures se li atribueixen prop de 290 morts atribuïbles a Catalunya durant el mes de juny, segons les estimacions de l'Institut de Salut Carlos III. Per prevenir un cop de calor, el secretari de salut pública de la Generalitat, Esteve Fernández, recomana els bàsics com "beure aigua i posar-nos a un lloc a l'ombra i amb aire condicionat si és possible".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Fernández també aconsella detectar els símptomes del cop de calor com que la "pell està molt vermella i seca", la temperatura corporal "és com una febre" i s'arriba als 40 graus, així com es perd la capacitat de sudoració i pot haver-hi un descens de la consciència. "Són els símptomes i signes més importants que necessiten atenció mèdica urgent", ha assenyalat.
“☕ Què són els cops de calor i com els podem evitar? Els consells d'Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de Catalunya | @salutcat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) July 3, 2026
🗣️ "No parlaria d'imprudència, és posar tota la carrega a la capacitat individual de respondre"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/Q6r9BvgW2F“
Les recomanacions sanitàries per afrontar les onades de calor són mantenir-se hidratat i evitar sortir a les hores centrals del dia. En el cas de treballar a l'exterior, es recomana fer pauses periòdiques en zones fresques i amb ombra, així com fer servir roba lleugera i que protegeixi de la calor.