L'incendi de Sentmenat continua complicat amb focus actius als flancs
- Els Bombers no descarten nous conats mentre mantenen la prioritat en els flancs més sensibles del perímetre
- Les condicions meteorològiques extremes dificulten les tasques d’extinció i allarguen l’estabilització fins al vespre
L'incendi declarat a Sentmenat es manté actiu i amb diversos punts de vigilància, segons han informat els serveis d’emergències. Els Bombers no descarten que al llarg del dia es puguin produir nous conats, especialment en les zones més sensibles del perímetre. Els equips centren els esforços en la part mitja del flanc dret, per la seva proximitat a zones poblades de la urbanització del Farell i el nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, i que continuen confinades, i en la part alta del flanc esquerre, on la propagació del foc pot ser més imprevisible.
Els Bombers no han pogut tancar el perímetre durant la nit i, per això, l'incendi segueix cremant, després d'una jornada de dimarts en què va cremar amb molta intensitat i amb "focus secundaris massius", segons ha detallat el cap de l'operatiu de Bombers, Eduard Martínez, en una atenció als mitjans a primera hora d'aquest dimecres.
“No descartem que tinguem nous conats d'incendi“
"No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat, tenim zones inconnexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona amb molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés", ha afegit Martínez. Ara per ara, el foc ja ha cremat 200 hectàrees, la gran majoria de sol forestal i una petita part agrícola, i s'ha treballat aproximadament en un 80% del perímetre.
“🔥 L'incendi de Sentmenat continua actiu.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 8, 2026
👨🚒Bombers alerten de possibles nous conats.
🚒 70 recursos i 240 efectius treballen en condicions extremes
⏳ No s'espera estabilització fins al vespre
➕ Info: https://t.co/rAyFxlmed5 pic.twitter.com/mZ0IYJP4Ci“
Aquest dimarts Protecció Civil ja va desconfinar cinc de les set urbanitzacions afectades, però es mantenen 300 persones evacuades. D'aquesta manera, s'ha aixecat les restriccions a Can Vinyals, Can Gurri, al Balcó de Sant Llorenç i a Sant Feliu del Racó, aquestes dues últimes pertanyents a Castellar del Vallès, així com al nord d'aquest municipi. Es mantenen, en canvi, les restriccions al Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Ja són unes 35 persones les que han hagut de ser reallotjades als balnearis Termes Victòria i Roquetas, i una altra en una residència per a gent gran.
Alhora, es demana no acostar-se a la zona i continuar atents a les indicacions de les autoritats.
Uns 240 efectius segueixen treballant a la zona, amb els mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol, que intenten consolidar el control del perímetre i evitar rebrots en les àrees ja treballades.
Meteorologia adversa
La situació es veu agreujada per unes condicions meteorològiques molt desfavorables, amb temperatures molt elevades, humitats extraordinàriament baixes i la presència de marinada de component sud i sud-oest, factors que compliquen la feina sobre el terreny. "No acompanyen en absolut", ha detallat Martínez qui ha augurat una jornada "especialment complicada".
Estabilització, pendent del vespre
Els Bombers no preveuen donar l’incendi per estabilitzat fins almenys al vespre, i només si els focus secundaris no han tingut una intensitat elevada durant el dia. Fins ara, s’ha aconseguit treballar aproximadament el 80% del perímetre.
Origen del foc, a prop d'una excavadora
El punt zero on es va originar el foc va ser en una zona a prop d'una excavadora. Ara, els Mossos d'Esquadra i els Agents rurals investiguen què va motivar, quin va ser el motiu de l'incendi.
“📍 Aquest és el punt on comença l'incendi de Sentmenat, segons confirmen els Agents rurals i altres cosos.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 8, 2026
🔥 Ara s'investiga quin és el motiu de l'origen del foc | @Claraa_Sedano
➕ Info: https://t.co/TQsUNDEo29 pic.twitter.com/Hj2RS527U8“