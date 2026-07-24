El vent manté el risc extrem d'incendi aquest cap de setmana
- La tramuntana i el mestral obliguen a reforçar l’alerta per incendis forestals
- Hi ha 195 municipis en nivell 4 del Pla Alfa i sis espais naturals amb l’accés restringit
Baixen les temperatures, però la tramuntana i el mestral tornaran a provocar que el risc extrem d'incendi sigui el protagonista aquest cap de setman, un cop més a bona part de Catalunya. Protecció Civil manté activada l’alerta del pla INFOCAT per la combinació de vent fort, baixa humitat i vegetació molt seca.
Les zones amb més perill seran especialment Ponent, les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i els sectors més exposats de l’Alt Empordà.
195 municipis en nivell màxim del Pla Alfa
Els Agents Rurals preveuen activar aquest dissabte el nivell 4 del Pla Alfa —el màxim per perill extrem d’incendi— en 195 municipis de 19 comarques. A més, uns 223 municipis de 23 comarques es mantindran en nivell 3 per risc molt alt.
Les autoritats alerten de la possibilitat que es produeixin diversos focs simultàniament a causa de les condicions meteorològiques adverses.
Els Bombers de la Generalitat mantenen desplegat un dispositiu especial a totes les regions d’emergències. La unitat GRAF situa el risc en nivell 5 sobre 6 a les regions Centre, Girona, Lleida i Terres de l’Ebre.
També s’han reforçat els comandaments operatius, s’obriran diversos parcs de bombers voluntaris i s’han incrementat els efectius especialitzats en prevenció i extinció d’incendis forestals.
Aquest dissabte hi haurà sis espais naturals amb l’accés restringit. Es mantindran les limitacions a Montmell-Marmellar i al Parc Natural de la Serra de Montsant. S'hi afegiran les muntanyes de Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell, les serres de Cardó-el Boix, les Muntanyes de Prades i el Parc Natural dels Ports.
També preocupen les tempestes i la calor
El Meteocat preveu una baixada de les temperatures màximes durant el cap de setmana, tot i que encara manté avisos per calor intensa a diversos punts del país. A més, es podrien registrar tempestes seques, llamps i xàfecs localment intensos, especialment al Pirineu i al nord-est.
Davant aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions, respectar els tancaments d’espais naturals i evitar qualsevol activitat que pugui generar foc al medi natural.