Els grans incendis concentren dues terceres parts de la superfície cremada a Catalunya des del 2011
- Els incendis forestals han cremat més de 61.700 hectàrees a Catalunya entre el 2011 i el 2026
- Tot i representar una part reduïda del total de focs registrats, els Grans Incendis Forestals cremen dues de cada tres hectàrees
Els incendis forestals han cremat més de 61.700 hectàrees a Catalunya entre el 2011 i el 2026, segons una anàlisi de les dades oficials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Tot i que la majoria dels focs registrats van ser de dimensions reduïdes, els Grans Incendis Forestals (GIF) van tenir un impacte desproporcionat: van concentrar el 66,6% de tota la superfície cremada.
L’anàlisi revela que els anys més devastadors van ser 2012, amb 17.922 hectàrees afectades, seguit de 2025, amb 8.640 hectàrees, i 2019, amb 7.095 hectàrees cremades. També destaca el 2022, amb més de 6.600 hectàrees afectades. Per contra, els anys 2018 i 2020 van ser especialment favorables, amb poc més de 200 hectàrees cremades cadascun.
L’Alt Empordà i la Ribera d’Ebre, les comarques més castigades
La distribució territorial dels incendis mostra una forta concentració en unes poques comarques. L’Alt Empordà encapçala el rànquing amb 12.625 hectàrees cremades, seguit de la Ribera d’Ebre, amb 10.101 hectàrees, i la Segarra, amb prop de 6.400 hectàrees.
També superen les 4.000 hectàrees afectades la Noguera (4.143 ha) i el Baix Empordà (4.027 ha). Per darrere apareixen altres territoris habitualment afectats pels grans episodis de foc, com el Baix Ebre, l’Anoia i el Bages.
A l’altre extrem se situen comarques com el Lluçanès, amb només 2,2 hectàrees afectades, el Pla d’Urgell (7,9 ha) o la Garrotxa (9,3 ha).
El foc afecta principalment el terreny forestal
Les dades mostren que la immensa majoria dels incendis es produeixen en entorns forestals.
Dels 8.479 incendis registrats, 7.210 van afectar exclusivament superfície forestal, mentre que 1.269 van arribar a cremar també terreny agrícola o urbà. Es a dir, el 85% dels incendis van cremar superfície forestal, i el 15% van afectar terreny agrícola o urbà.
Dit d’una altra manera, vuit de cada deu incendis registrats a Catalunya van tenir lloc principalment en zones forestals, mentre que aproximadament dos de cada deu van arribar a afectar camps de conreu o altres superfícies no forestals.
El bosc arbrat representa gairebé el 40% de la superfície cremada
Pel que fa al tipus de coberta vegetal afectada, el bosc arbrat continua sent el principal perjudicat pels incendis.
De les més de 61.700 hectàrees cremades:
- 24.586 hectàrees corresponien a bosc arbrat.
- 21.997 hectàrees eren matollars, pastures o vegetació herbàcia.
- 15.136 hectàrees eren superfícies no forestals.
Això significa que el 39,8% de tota la superfície cremada corresponia a boscos arbrats, un indicador especialment rellevant pel seu impacte ecològic i per la lenta recuperació d’aquests ecosistemes.
Pocs incendis, però molt destructius
L’anàlisi per tipus d’incendi confirma un fenomen conegut pels especialistes: la major part del territori cremat es concentra en pocs episodis extrems. Els conats —incendis inferiors a una hectàrea— només van cremar 953 hectàrees des del 2011. Els incendis d’entre 1 i 500 hectàrees van sumar prop de 19.600 hectàrees.
En canvi, els Grans Incendis Forestals (GIF), aquells que superen les 500 hectàrees cremades, van arrasar 41.154 hectàrees. Això representa el 66,6% de tota la superfície afectada pel foc.
En altres paraules, si bé els conats representen més de vuit de cada 10 incendis registrats, els grans incendis forestals, que amb prou feines arriben al 0,2% dels casos, són responsables de dues terceres parts de tota la superfície cremada a Catalunya. Una realitat que evidencia que la lluita contra els grans episodis extrems continua sent el principal repte de la gestió forestal i de la prevenció d’incendis.