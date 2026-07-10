La Generalitat aposta per l'aprofitament forestal i els eixos de contenció per evitar grans incendis
- L'estratègia del Govern incorpora "espais segurs" entre massissos per fer front als focs de sisena generació
- L'executiu reivindica els treballs d'extinció a les Gavarres com un exemple d'aquestes mesures
Els incendis de l'última setmana a Catalunya han cremat prop de 2.500 hectàrees. El més important ha estat el de les Gavarres que ha calcinat unes 2.200 hectàrees. Aquest foc ha reobert el debat sobre la gestió forestal per part de la Generalitat i sobre la necessitat d'atendre unes condicions que faciliten la ràpida propagació de les flames.
Pel Govern, les tasques d'extinció a les Gavarres mostren que l'estratègia per evitar grans incendis funciona. En aquest sentit, es van establir dos punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc en punts clau, i els Bombers van poder accedir per camins i maniobrar per atacar els flancs. El director de Boscos de la Generalitat considera que les Gavarres ha estat una "catàstrofe important, però res a veure amb el que podria haver sigut".
Altres exemples per continuar amb aquesta estratègia de gestió del territori és l'incendi del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia (Alt Camp) que es va iniciar el dimecres a la tarda. Malgrat ser un foc d'alta intensitat i que no s'hi van poder destinar els recursos necessaris en un primer moment perquè estaven atenent altres focus com els de Navarcles i Gavà, la presència de vinyes van ser claus per aturar la propagació de les flames i reduir l'escala de la superfície calcinada. En aquest cas, l'incendi va cremar prop de 100 hectàrees. De la mateixa manera, el foc a Sant Andreu de la Barca del passat diumenge no va anar a més perquè el bosc estava ben gestionat i va perdre molta velocitat i intensitat.
Aprofitament forestal per netejar el bosc
A Catalunya hi ha dos milions d'hectàrees de massa forestal, la meitat són arbres. El president de la Generalitat ha anunciat un canvi en la gestió dels boscos per evitar grans incendis i que hi hagi una fàcil propagació de les flames. El Govern fa temps que està treballant en aquesta "nova estratègia".
Una d'elles és l'aprofitament forestal perquè la llenya recollida es pugui destinar al consum local o com a recurs energètic. Entre el 2018 i el 2026, a Catalunya s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta de pi. El Govern vol que l'economia forestal sigui un "motor" per reactivar el territori i treure el "combustible" del bosc.
Eixos de contenció contra incendis de sisena generació
Les altres línies d'actuació són establir franges de protecció en els nuclis urbans prop de zones boscoses, així com delimitar perímetres de protecció prioritària i els eixos de contenció. És a dir, planificar com s'actua per prevenir i evitar la propagació dels incendis.
La principal novetat és la incorporació dels eixos de contenció en aquesta estratègia. Són "espais segurs" que volen reduir la propagació del foc entre massissos sobretot pels incendis de sisena generació. Ara mateix, s'està treballant ja en alguns com Girona-Celrà (17 hectàrees), Rasquera-Perelló (321 ha) i Martorell - Santa Coloma de Cervelló (30,5 ha). De moment, es vol actuar en 2.300 hectàrees i ja se n'han licitat el 26% d'elles per un valor de 3,7 milions d'euros.
El director de Boscos veu aquesta mesura necessària perquè els incendis de sisena generació "no ens puguin saltar i tenir incendis de centenars de milers d'hectàrees".
A més, la Generalitat ha multiplicat per 10 les inversions per franges de protecció. Segons el Govern, s'han executat prop de 3.000 i cada any s'habilita una línia d'ajuts de 15 milions d'euros. Sobre els perímetres de protecció prioritària, el Govern en vol consolidar 34 a Catalunya. Es tractaria de crear xarxes de camins, punts d'aigua i àrees estratègiques per facilitar l'extinció dels incendis ràpidament. De moment, només hi ha un projecte aprovat, però l'executiu preveu que s'aprovin la resta en els pròxims dos anys.