Risc extrem d'incendi en 73 municipis: Tarragona, sota màxima vigilància
- Catalunya reforça la prevenció davant un risc molt elevat d'incendi
- La manca de pluges, les altes temperatures i la baixa humitat ambiental n'augmenten el risc
Afrontem un estiu complicat pel que fa als incendis forestals. Aquest dimecres, el risc és extrem en 73 municipis de Catalunya, amb el punt de mira sobre la demarcació de Tarragona. Tot plegat, a les portes d'una nova onada de calor.
Al centre de Catalunya, al sud de Lleida, a diverses zones de Girona i a les Terres de l'Ebre està activat el nivell 4 del Pla Alfa, mentre que gran part de la resta del territori es manté en nivell 3. Aquest elevat risc és conseqüència de la manca de pluges, les altes temperatures i la baixa humitat ambiental.
Les comarques en risc extrem són:
- Alt Camp
- Baix Penedès
- Terra Alta
- Ribera d’Ebre
- Alt Penedès
- Anoia
- Bages
- Alt Urgell
- Noguera
- Pallars Jussà
- Segarra
- Segrià
- Solsonès
Es reforcen les mesures
A més, es preveu que aquest dimecres i dijous es puguin produir tempestes seques acompanyades de fortes ratxes de vent, especialment al terç sud del país, un escenari que incrementa el perill de nous focus d'incendi.
Davant d'aquesta situació, els Bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu a les regions d'emergència, han obert els parcs de bombers voluntaris i han desplegat un helicòpter per vigilar possibles incendis provocats per llamps.
També s'han ampliat les restriccions d'accés als espais naturals, que passen de tres a cinc. Als tancaments ja vigents s'hi incorporen ara el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies. D'aquesta manera, es mantenen restringits els accessos a Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Montmell-Marmellar.
Els Agents Rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi i respectar les restriccions vigents per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
Tarragona, en el punt de mira
La demarcació de Tarragona afronta una jornada de màxima vigilància després de setmanes especialment complicades. L'Alt Camp ha estat colpejat per diversos incendis, sobretot a Aiguamúrcia i Querol, on el foc ha cremat més de 160 hectàrees en total. Segons les investigacions, tot apunta que siguin provocats.
Tot plegat se suma a un inici de l'any marcat per l'augment dels incendis de vegetació al Camp de Tarragona, on els Bombers han advertit d'un increment d'un 46% dels serveis respecte al mateix període de l'any passat.
Nova onada de calor
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de calor diürna i nocturna, encara que no es preveu activar el pla Procicat per onada de calor. Aquest dimecres no hi ha avisos per calor diürna, si bé es manté un nivell de perill de 3 sobre 6 a les comarques de Ponent i a la Ribera d'Ebre.
Pel que fa a la calor nocturna, la nit de dimarts a dimecres ha afectat especialment el Montsià i el Baix Ebre, amb una probabilitat alta. També hi haurà risc, tot i que més baix, al Segrià, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp.
De cara a la matinada de dimecres a dijous, es mantindran els avisos per calor nocturna al sud de Catalunya i a diverses comarques de Lleida i Tarragona. Les altes temperatures han deixat 650 persones ateses als CAP durant l'última setmana.