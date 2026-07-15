Dos incendis simultanis cremen a Sant Quirze Safaja i Querol
- El foc del Moianès ja afecta 70 hectàrees i s'ha ordenat el confinament d'alguns nuclis urbans
- L'incendi de l'Alt Camp és el quart que crema en pocs dies
El pic de la tercera onada de calor ha provocat una nova jornada d'incendis simultanis durant la tarda d'aquest dimecres. El foc més important s'ha declarat a Sant Quirze Safaja (Moianès) amb l'avís que s'ha rebut a les 15:09h. L'incendi està actiu i ha llençat alguns focus secundaris. A més, les flames han saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines.
Els bombers han destinat a l'incendi 18 dotacions terrestres i tres mitjans aeris. El cos d'emergències ha prioritzat el flanc esquerre que és el que crema amb més intensitat. Segons càlculs provisionals d'Agents Rurals, l'àrea afectada pel foc ja són 70 hectàrees.
Protecció Civil ha ordenat el confinament de diversos nuclis urbans pròxims com són les cases del Pla de la Casanova, l'hostal rural Masblanc i la Rovineta. Els Mossos d'Esquadra també han evacuat preventivament dos allotjaments, la casa de colònies Can Micaló i el càmping l'Illa. Els desallotjats se'ls ha traslladat al pavelló de Sant Quirze Safaja i a Aiguafreda.
Un nou foc a Querol, el quart a la comarca
Un altre foc amb diversos focus està actiu a Querol (Alt Camp). El 112 ha rebut l'avís de l'incendi a les 13:53h. Els Bombers treballen amb una trentena de dotacions terrestres i 5 mitjans aeris.
Es tracta del quart incendi en pocs dies que afecta aquesta comarca. Els tres anteriors es van declarar a Aiguamúrcia i s'apunta que fossin provocats. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Sílvia Parlon, s'han reunit aquest dimecres amb els alcaldes de la zona afectada pel foc. En la trobada, Illa ha traslladat que atraparan a la persona responsable d'haver iniciat les flames.
L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra, ha assegurat que "no es pararà" fins a trobar el responsable dels darrers incendis a la zona.
“🔥 L'alcalde d'Aiguamúrcia assegura que "no es pararà" fins a trobar el responsable dels darrers incendis a la zona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 15, 2026
🌲Els batlles afectats pels focs demanen reduir la burocràcia i més ajudes per fer la gestió forestal | @RTVECatalunya pic.twitter.com/xQl19OgkWd“
Els batlles afectats pels focs també han demanat a la Generalitat reduir la burocràcia i més ajudes per facilitar la gestió forestal.