La simultaneïtat d'incendis marca la campanya forestal 2026 a Catalunya
- Els Bombers afronten una nova campanya forestal amb un augment dels incendis i el repte creixent de la simultaneïtat de focs
- L'increment d’efectius i l'ús de tecnologia busquen reforçar la resposta davant un estiu que es preveu especialment calorós
La campanya forestal del 2026 a Catalunya arriba amb el focus posat en la simultaneïtat d’incendis, un dels principals reptes que afronten els Bombers de la Generalitat en un context d’emergència climàtica. Després d’una primavera marcada per temperatures rècord i amb previsions d’un estiu anormalment càlid, el cos adverteix d’una tendència creixent de focs que poden superar la capacitat d’extinció.
Més incendis, menys superfície cremada
Durant el 2025 es van registrar 2.168 incendis de vegetació, un increment del 62,6% respecte a l’any anterior. Tot i això, la superfície afectada es va situar en 8.615 hectàrees, una xifra inferior a la d’altres anys amb menys focs però més extensió cremada.
Pel que fa als incendis forestals en total, hi ha hagut una xifra similar en el últims dos anys, encara que representa el doble que durant la pandèmia, en comparació amb l'etapa anterior, s'han produit uns 200 incendis menys.
Aquesta situació evidencia un canvi en el pat ró dels incendis, amb episodis més freqüents però sovint de menor dimensió, tot i que amb potencial de descontrol en episodis simultanis.
El repte de la simultaneïtat
La consellera responsable del cos ha destacat que la simultaneïtat d’incendis continua sent el principal repte operatiu. Aquesta situació, cada vegada més habitual, posa a prova la capacitat de resposta dels serveis d’emergència i obliga a prioritzar recursos en moments crítics.
Els Bombers alerten que aquesta tendència està estretament vinculada als efectes de l’emergència climàtica, amb períodes de calor intensa i condicions meteorològiques extremes.
Increment de recursos
Per fer front a la campanya, el dispositiu de reforç augmenta fins als 475 efectius aquest 2026, respecte als 465 de l’any anterior. A més, des del 2024 el cos s’ha reforçat amb 411 nous efectius.
Aquest augment de personal té com a objectiu millorar la resposta operativa durant els mesos amb més risc d’incendi forestal.
Els Bombers disposaran de 30 mitjans aeris, una xifra idèntica a la del 2025, amb 28 aparells amb base a Catalunya. El dispositiu inclou helicòpters de rescat, coordinació i bombardeig, així com avions de vigilància i atac, a més de dos hidroavions amb base a Saragossa i Pollença.
Paral·lelament, també estaran disponibles els 25 drons que ja es van incorporar el 2025 i s'integraran a l’operativa d’emergències continuaran sent una eina clau per a la detecció precoç, el seguiment i la gestió dels incendis.
Context meteorològic i tendències
La campanya s’inicia després d’un hivern especialment plujós, un dels més destacats dels darrers 30 anys, que ha contribuït a revertir parcialment la sequera acumulada entre el 2021 i el 2024.
Malgrat això, les altes temperatures previstes per a l’estiu mantenen el risc elevat.
Entre gener i maig del 2026, els Bombers ja han actuat en 1.450 incendis de vegetació, un 48,56% més que en el mateix període de l’any passat. Aquestes dades confirmen una tendència a l’alça en el nombre de focs i reforcen la necessitat d’un dispositiu adaptat a un escenari cada vegada més complex.