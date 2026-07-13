Evacuen a 400 veïns de nuclis urbans de Querol per un nou incendi a Aiguamúrcia
- També s'ha confinat a la població de les localitats d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix
- El foc ja ha cremat més de 100 hectàrees i encara no s'ha aconseguit estabilitzar
Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi a la Vall d'Infern, a Aiguamúrcia (Alt Camp), que s'ha declarat a primera hora de la tarda de diumenge. A conseqüència del foc, Protecció Civil ha enviat un ES-Alert amb ordre de confinament per a la població dels municipis d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. També s'ha ordenat l'evacuació de diversos nuclis urbans prop de Querol, i s'ha tallat la carretera T-244 entre Querol i Aiguamúrcia.
L'inspector dels Bombers de la Generalitat, Oriol Corbella, ha explicat en una atenció a mitjans que l'evacuació de fins a 400 veïns de la zona s'està fent "de manera preventiva" per si al migdia es propagués el foc cap a aquestes urbanitzacions. "És una evacuació endreçada i planificada", ha afegit.
Segons càlculs provisionals, el foc ja ha cremat 114,8 hectàrees, el 99% és superfície forestal. Els Bombers avisen que l'incendi té un potencial d'un miler d'hectàrees. Sobre el terreny, han arribat a treballar-hi 87 dotacions dels Bombers (73 terrestres i 14 aèries), amb un total de 263 efectius. Entre les unitats aèries hi ha dos hidroavions de gran capacitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. A més, dels Agents Rurals i ADF de diversos municipis. De moment, els Agents Rurals no descarten cap hipòtesi sobre l'origen després que l'última setmana s'hagin decretat tres focs a la mateixa zona.
Després dels treballs de la nit, els Bombers donen el foc per perimetrat, però encara no s'ha aconseguit estabilitzar. La previsió és que durant la jornada de dilluns es reactivin alguns focs secundaris arran de les altes temperatures, la baixa humitat relativa i el vent de marinada. Tot i això, confien que aquest vespre puguin declarar el foc estabilitzat si hi ha condicions favorables.
Tres focs en una setmana
Amb aquest incendi, ja són tres els focs que ha patit la localitat d'Aiguamúrcia en una setmana. L'anterior més greu es va declarar dimecres 8 de juliol i va cremar també prop d'un centenar d'hectàrees, així com va provocar el confinament dels municipis de la zona.