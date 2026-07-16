La calor posa al límit el consum elèctric
- La xarxa elèctrica arriba als 8.119 MW en plena onada de calor
- Catalunya registra el màxim de demanda del 2026, la tercera punta de consum més alta registrada de la història
La intensa onada de calor que afecta Catalunya no només es nota als termòmetres. També ho fa a la xarxa elèctrica. Aquest dimecres, la demanda va assolir els 8.119 megawatts (MW), la xifra més alta registrada des de principi d'any i un valor que situa el consum un 10% per sobre del màxim de l'estiu passat, quan es van arribar als 7.384 MW.
L'increment converteix aquest registre en la tercera punta de demanda més elevada de la història de Catalunya. Només en els anys 2006, amb 8.305 MW, i 2010, amb 8.150 MW, van registrar valors superiors.
Un pic a les 15:00 h
El moment de màxima demanda es va produir a les tres de la tarda, coincidint amb les hores de més calor i amb un ús intensiu dels sistemes de climatització, com ara, aires condicionats o altres sistemes de refrigeració. Aquests van disparar el consum elèctric en un moment en què milers de llars, comerços i empreses intentaven fer front a les altes temperatures.
L'autoconsum, un aliat
Malgrat l'elevada demanda, la xarxa elèctrica es beneficia cada vegada més de l'expansió de l'autoconsum fotovoltaic. Les plaques solars instal·lades en els edificis permeten cobrir una part del consum sense recórrer directament a la xarxa, fet que contribueix a contenir els pics de demanda.
En una jornada marcada pels núvols, però, aquesta aportació va ser inferior a l'habitual. La combinació d'una elevada necessitat de refrigeració i una menor aportació de la generació solar va obligar la xarxa a absorbir una càrrega especialment elevada en el moment de màxim consum.
Barcelona lidera l'increment
Aquesta evolució del consum no ha estat homogeni en tot el territori. Segons les dades facilitades per Endesa, l'àrea de Barcelona concentra la major part de l'augment de la demanda respecte a l'any passat, mentre que a la resta de Catalunya el comportament ha estat més estable.
La concentració de població, l'activitat econòmica i industrial i una necessitat més gran de climatització durant els episodis de calor extrema expliquen bona part d'aquesta pujada. A més, la menor presència de l'autoconsum fotovoltaic en zones densament urbanitzades també podria influir en aquest comportament.
El pic de consum elèctric arriba en una setmana marcada per temperatures excepcionalment altes i nits de difícil descans, un escenari que manté elevada la necessitat de refrigeració tant de dia com de nit i que continua posant a prova la demanda energètica a Catalunya.