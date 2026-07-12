Les millors opcions per afrontar la tercera onada de calor
- La tercera onada de calor que s'enceta aquest diumenge podria allargar fins divendres amb el pic entre dimarts i dimecres
- Les esglésies se sumen als equipaments públics a Barcelona per suportar la calor
Catalunya enceta la tercera onada de calor en només tres setmanes, amb temperatures molt elevades que es podrien allargar fins dijous o divendres. Els models meteorològics situen el pic de calor entre dimarts i dimecres, en un episodi marcat per la persistència i la intensitat.
La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, indica que els models meteorològics apunten el pic de temperatures entre dimarts i dimecres, amb registres similars als de la darrera setmana on es van assolir rècords de més de 40 graus arreu del territori.
La situació es veu agreujada per la temperatura elevada de l’aigua del mar, que impedeix que les nits refresquin. Això es tradueix en nits sufocants les 24 hores, amb una sensació tèrmica elevada que dificulta el descans i incrementa els riscos per a la salut.
Onades de calor marines
La persistència de les altes temperatures ha provocat un escalfament accelerat del Mediterrani, que impedeix que l’aire es refresqui i accentua les nits tòrrides a la costa. A Barcelona s’han registrat mínimes de fins a 29 °C, valors insòlits fa només unes dècades. Aquest escenari té conseqüències directes en la salut: el cos acumula estrès tèrmic, empitjora la qualitat del son i augmenta la fatiga, amb despertars freqüents i absència de descans profund.
Els experts alerten que aquestes onades de calor marines, cada cop més recurrents, tenen un fort impacte en els ecosistemes marins, amb episodis de mortalitat massiva al Mediterrani. A més, l’excés d’energia acumulada en forma de calor pot afavorir fenòmens meteorològics extrems, com pluges torrencials o pedregades. Tot plegat evidencia una tendència que es consolida com a nova normalitat climàtica.
Alternatives per combatre la calor
Davant aquesta situació, platges i piscines continuen sent les opcions preferides dels ciutadans per alleujar la calor. Tanmateix, a Barcelona creixen altres alternatives com els refugis climàtics interiors, pensats per protegir la població durant els episodis extrems.
Aquest estiu, vuit esglésies de Barcelona s’han incorporat a la xarxa de refugis climàtics, situades en barris com l’Eixample, Sants, Sarrià o la Barceloneta. Aquests espais ofereixen accés lliure, aigua i serveis i proposen un ambient “més contemplatiu” enmig de la calor.
La xarxa municipal compta amb més de 500 refugis climàtics, entre centres cívics, biblioteques, equipaments esportius i espais exteriors com parcs o places amb jocs d’aigua. Segons l’Ajuntament, el 99% de la població té un refugi a menys de deu minuts de casa, reforçant la resposta davant un estiu cada cop més extrem.
Patronals reclamen prevenció a la feina
La darrera mort d'un temporer al Serós per culpa d'un cop de calor ha reobert el debat sobre la prevenció a la feina. Les patronals catalanes han reclamat una gestió preventiva davant l’augment de les onades de calor, insistint en la necessitat d’adaptar protocols segons el moment i el sector. El Govern ja va impulsar a l’abril un marc d’actuació consensuat amb sindicats i administracions, que fixa mesures per reduir l’exposició a la calor als entorns laborals.
Des de Pimec, Sílvia Miró destaca que la calor ja no és excepcional, sinó una realitat cada cop més freqüent, i subratlla que el nou protocol aporta claredat i eines pràctiques per a les empreses. Les mesures inclouen canvis d’horaris, rotacions, vestimenta adequada i formació, amb especial atenció als sectors més exposats com la construcció, l’agricultura i la restauració.