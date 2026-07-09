Emergències atén 140 persones per l'onada de calor amb risc extrem d'incendi
- El pic de l'onada de calor deixa temperatures per sobre dels 42ºC a Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà
- Barcelona bat rècord històric de temperatura amb 40,5ºC en plena onada de calor
Cinquè dia d'onada de calor i les temperatures no afluixen. Des de l’inici de l’episodi, el 5 de juliol, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 140 persones per afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes persones ateses, un 60% dels casos han requerit ambulància i trasllat a centres sanitaris, mentre que el 40% s’han resolt a través del servei telefònic 061 Salut Respon.
Protecció Civil manté activada l'alerta que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'allargarà durant la resta de la setmana.
Temperatures extremes i mínimes històriques
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de calor ha arribat entre dimarts i dimecres, amb registres que han superat rècords. a Barcelona, l'Observatori Fabra va detectar 40,5 ºC i Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha arribat als 44,1ºC aquest dimecres a la tarda durant el quart dia de l'onada de calor. A la resta del país, especialment al litoral i prelitoral, es preveuen temperatures per sobre dels 40 graus. Les humitats baixaran per sota del 30%, fins i tot del 20% en algunes zones, una combinació que agreuja la sensació tèrmica i incrementa el perill d’incendi.
La jornada també ha deixat temperatures que han superat els 42ºC a altres punts de les Terres de l'Ebre, així com del Priorat i de l'Alt Empordà.
Augment de morts per ofegament
Paral·lelament a l’episodi de calor, augmenten també les víctimes en espais aquàtics. Des del 15 de juny, han mort 9 persones a les platges catalanes, 4 a piscines i una en aigües interiors.
L’últim cas s’ha registrat aquest 8 de juliol a Balaguer, on una nena de sis anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu del barri del Secà.
Risc extrem d’incendis forestals
El pla INFOCAT continua en fase d’emergència davant el perill extrem d'incendi forestal. Actualment, hi ha activat el nivell 4 del pla Alfa en diversos espais naturals i el nivell 3 a centenars de municipis. Les autoritats alerten que divendres es podria assolir el nivell màxim de risc després de dies consecutius de calor i sequedat extremes, especialment a la Catalunya Central.
Per això, des de la Generalitat s'han ampliat les restriccions a les zones de risc extrem d'incendi forestal. Les restriccions s’amplien a més espais naturals i afecten activitats, mobilitat i ús del foc, també es limita la sega entre les 12 i les 18 hores als municipis del Pla Alfa nivell 4.
Protecció Civil insisteix a evitar conductes de risc en zones forestals i demana avisar immediatament al 112 en cas de detectar fum o flames.
Mesures de prevenció i col·lectius vulnerables
Protecció Civil demana als ajuntaments habilitar espais climatitzats i reforçar el seguiment de les persones més vulnerables.
Entre els col·lectius de risc destaquen les persones majors de 75 anys, persones amb discapacitat o malalties cròniques i treballadors exposats a l’aire lliure.
També es recomana a la població hidratar-se sovint, evitar l’activitat física en les hores de màxima insolació i no deixar persones ni animals dins de vehicles tancats.