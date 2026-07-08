Barcelona bat rècord històric de temperatura amb 40,5ºC en plena onada de calor
- L'Observatori Fabra registra la temperatura més alta en 112 anys
- La calor extrema manté Catalunya en alerta roja i dispara el risc d'incendis
Barcelona viu una jornada que ja forma part de la història meteorològica de la ciutat. Els termòmetres de l'Observatori Fabra han marcat 40,5 graus, la temperatura més alta des que hi ha dades registrades. El nou màxim supera els 40 graus assolits el juliol del 2024 i trenca un rècord que s'havia mantingut durant més d'un segle.
El registre arriba en el moment més intens de la segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures extremes arreu del territori català i obliga a extremar les precaucions.
Una nit asfixiant
La calor no ha donat treva ni de matinada. A Portbou s'han registrat 31,9 graus de temperatura mínima, el valor nocturn més alt mai mesurat a Catalunya. El Meteocat preveu que durant aquesta jornada els termòmetres puguin arribar fins als 42 graus en punts de l'interior, mentre que al litoral se situaran al voltant dels 35 graus.
Catalunya, en alerta roja
L'episodi ha obligat el Meteocat a activar el nivell màxim d'alerta per calor en bona part del territori, amb especial afectació al litoral, l'interior de Tarragona i la plana de Lleida.
A Barcelona, l'Ajuntament ha activat la fase d'alerta del pla per onada de calor per reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables, com la gent gran, les persones amb malalties cròniques, els infants i les persones sense llar.
La situació també incrementa el risc d'incendis forestals. La Generalitat ha advertit que 229 municipis catalans es troben en perill extrem, una de les xifres més elevades del que portem d'estiu.