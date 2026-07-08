Calor i refugis climàtics: l'asfalt incrementa la temperatura a les ciutats
- Asfalt o ciment retenen la calor i incrementen la temperatura en deu graus
- Els refugis climàtics són clau per protegir la població de les onades de calor
La majoria de ciutats no estan preparades per afrontar onades de calor. Palma, per exmple, no té una xarxa de refugis climàtics on els ciutadans puguin protegir-se de les altes temperatures. L'ombra dels arbres pot fet baixar els termòmetres més de deu graus.
13 graus de diferència
Parc de Ses Estacions, Palma, onze del matí. Col·loquem dos termòmetres separats a escasos metres: un a l'asfalt amb sol directe; l'altre, sota l'ombra dels arbres. Un marca 42 graus i l'altre, 28,9 graus. La diferència tèrmica entre ambdós, separats per escasos metres, és de 13 graus.
L'urbanisme afecta el clima. Els edificis alts i els carrers estrets no deixen circular l'aire i materials com el l'asfalt o el ciment retenen la calor, incrementant fins a deu graus la temperatura a les ciutats.
Davant això, solucions. "S'han de millorar els paviments, utilitzar colors clars, ampliar zones verdes i utilitzar cotxes elèctrics que no emetin calor", detalla Mateu Moyà, del Col·legi d'Aparelladors de Mallorca.
Les xarxes de refugis climàtics són clau per protegir la població davant les onades de calor. Són espais gratuïts i accessibles que garanteixen espais climatitzats sense haver de consumir res. "Són gratuïts perquè no hi pot haver desigualtats, han de ser accessibles i estar oberts en les hores d'alterta i han de tenir zones de descans i d'hidratació", detalla Elvira Jiménez, responsable d'adaptació al canvi climàtic de Greenpeace.
Vàrem tancar juny amb mil morts morts atribuïbles a la calor, però Greenpeace alerta: només una de cada tres capitals d'Espanya té refugis climàtics. Palma, per cert, no en té. A Inca, en canvi, trobam cinc espais municipals i vuit zones verdes. Els darrers anys han sembrat arbres i ampliat les zones d'ombra la ciutat. "Hem cobert les pèrgoles de metall amb canyís", explica Virgilio Moreno, batle de la ciutat.
Els experts insisteixen: cal adaptar les nostres ciutats al canvi climàtic.