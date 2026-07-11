Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Risc d’incendi extrem a 13 comarques a les portes d'una nova onada de calor

  • Els Agents Rurals mantenen les restriccions a 8 espais naturals pel perill extrem d'incendi
  • Els comuns demanen les compareixences dels consellers d'Empresa i Agricultura per la mort d'un temporer
Agente rural ajusta señal de prohibición de circulación en camino forestal, advirtiendo de peligro extremo de incendio forestal y nivel 3 activado.
Agents Rurals i tanquen l’accés a un camí forestal del Penedès. ACN ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Catalunya afronta aquest cap de setmana una situació crítica amb risc d’incendi forestal extrem en 13 comarques i molt alt en 17 més, segons el Pla Alfa.

En total, hi ha 47 municipis en nivell 4 —el màxim— i 160 municipis en nivell 3, fet que ha obligat a reforçar mesures preventives i restriccions. La situació sembla destinada a complicar-se encara més de cara als propers dies amb l'arribada d'una nova onada de calor, la tercera d'aquest estiu.

🚫 Restriccions en espais naturals

Els Agents Rurals mantenen tancats 8 espais naturals pel perill d’incendi, un menys que el dia anterior. Entre els afectats hi ha el Parc Natural de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l’Obac o la serra del Montsant, on s’ha limitat l’accés per reduir el risc de foc en un context de calor extrema.

🌡️ Nova onada de calor a partir de diumenge

Tot i una lleugera baixada de temperatures aquest dissabte, la previsió apunta a una nova pujada a partir de diumenge, en el que seria ja la tercera onada de calor de l’estiu. Les autoritats alerten que les altes temperatures i la sequedat del terreny augmenten notablement el perill d’incendis.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat “molta prudència” i seguir les recomanacions de Protecció Civil, evitant les hores de màxima exposició al sol i extremant la precaució amb el foc. El cap de l’executiu ha insistit en la importància de la responsabilitat individual davant un escenari de risc elevat.

Temporer mort al Seròs

Un temporer de 64 anys va morir aquest dijous a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorespiratòria mentre treballava en una finca agrícola de Seròs, al Segrià. 

Els Comuns demanaran la compareixença del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i del d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Asseguren que els fets tornen a posar de manifest" els riscos "greus" als quals s'exposen els treballadors a l'aire lliure durant les campanyes agràries.

 Els sindicats demanen assumir canvis “importants” d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols “genèrics” i que “no ofereixen protecció suficient” als treballadors. 

🏕️ Impacte en activitats d’estiu

La situació també afecta les activitats a l’aire lliure, com els casals i campaments d’estiu, alguns dels quals s’han hagut de suspendre o adaptar.

Entitats com Fundesplai han activat “plans B” en espais coberts i protocols de protecció contra la calor, amb més zones d’ombra i canvis d’horari, un esforç que comporta també un increment de costos per a les famílies.

Es noticia: