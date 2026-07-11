Risc d’incendi extrem a 13 comarques a les portes d'una nova onada de calor
- Els Agents Rurals mantenen les restriccions a 8 espais naturals pel perill extrem d'incendi
- Els comuns demanen les compareixences dels consellers d'Empresa i Agricultura per la mort d'un temporer
Catalunya afronta aquest cap de setmana una situació crítica amb risc d’incendi forestal extrem en 13 comarques i molt alt en 17 més, segons el Pla Alfa.
En total, hi ha 47 municipis en nivell 4 —el màxim— i 160 municipis en nivell 3, fet que ha obligat a reforçar mesures preventives i restriccions. La situació sembla destinada a complicar-se encara més de cara als propers dies amb l'arribada d'una nova onada de calor, la tercera d'aquest estiu.
🚫 Restriccions en espais naturals
Els Agents Rurals mantenen tancats 8 espais naturals pel perill d’incendi, un menys que el dia anterior. Entre els afectats hi ha el Parc Natural de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l’Obac o la serra del Montsant, on s’ha limitat l’accés per reduir el risc de foc en un context de calor extrema.
🌡️ Nova onada de calor a partir de diumenge
Tot i una lleugera baixada de temperatures aquest dissabte, la previsió apunta a una nova pujada a partir de diumenge, en el que seria ja la tercera onada de calor de l’estiu. Les autoritats alerten que les altes temperatures i la sequedat del terreny augmenten notablement el perill d’incendis.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat “molta prudència” i seguir les recomanacions de Protecció Civil, evitant les hores de màxima exposició al sol i extremant la precaució amb el foc. El cap de l’executiu ha insistit en la importància de la responsabilitat individual davant un escenari de risc elevat.
“🌡️ Salvador Illa demana prudència i seguir les recomanacions davant la tercera onada de calor prevista a partir d'aquest diumenge | @RTVECatalunya pic.twitter.com/E6HPTTVPAd“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 11, 2026
Temporer mort al Seròs
Un temporer de 64 anys va morir aquest dijous a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorespiratòria mentre treballava en una finca agrícola de Seròs, al Segrià.
Els Comuns demanaran la compareixença del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i del d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Asseguren que els fets tornen a posar de manifest" els riscos "greus" als quals s'exposen els treballadors a l'aire lliure durant les campanyes agràries.
Els sindicats demanen assumir canvis “importants” d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols “genèrics” i que “no ofereixen protecció suficient” als treballadors.
🏕️ Impacte en activitats d’estiu
La situació també afecta les activitats a l’aire lliure, com els casals i campaments d’estiu, alguns dels quals s’han hagut de suspendre o adaptar.
Entitats com Fundesplai han activat “plans B” en espais coberts i protocols de protecció contra la calor, amb més zones d’ombra i canvis d’horari, un esforç que comporta també un increment de costos per a les famílies.