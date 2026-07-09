Només el 38,9% de les llars amb menys ingressos tenen aire condicionat
- Un estudi d'IDRA revela la desigualtat de renda per afrontar els episodis de calor extrema
- L'informe proposa incentius fiscals, la rehabilitació d'habitatges i la renaturalització d'espais
Un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) revela que un 38,9% de les llars amb menys ingressos de la demarcació de Barcelona no tenen aire condicionat. Aquesta dada es contraposa amb el 71,2% de les llars amb ingressos superiors a 3.000 euros al mes que sí que tenen aparells de refrigeració a casa seva o amb la mitjana provincial que se situa en el 57,2%. La desigualtat d'accés a comptar amb aire condicionat a casa per la renda és una de les principals diagnosis d'aquest informe.
Coincidint amb la segona onada de calor de l'estiu amb temperatures que han superat els 40 graus a molts punts de Catalunya, l'estudi destaca l'augment de mortalitat que es produeix en aquests pics extrems del clima. Segons IDRA, el perfil majoritari de mortalitat és el d'una dona gran, malalta, que viu sola en un habitatge antic i mal aïllat i sense aire condicionat.
L'informe situa 39 municipis catalans on cal fer una actuació prioritària perquè reuneixen barris de renda baixa, amb un parc d'habitatge deficient i una exposició a la calor per sobre de la mitjana. Es tractaria de poblacions com Manresa, Cardona i Artés a l'interior, així com de l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà i Sant Boi de Llobregat, a la costa i al litoral.
10 mesures per combatre la calor extrema
Entre les 10 mesures que proposa IDRA per combatre la calor extrema i respondre a l'emergència climàtica, es plantegen diferents accions a curt i llarg termini. En primer lloc, es planteja un programa d'accés a refrigeració a la llar amb incentius fiscals i subvencions adreçats als col·lectius més vulnerables. També es recomana substituir el bo social energètic per establir uns primers trams de consum energètic a preu reduït, així com disminuir temporalment l'IVA i prohibir els talls de subministrament durant les alertes de calor extrema.
Més enllà de les llars, es planteja assegurar una xarxa pública d'espais frescos, ja siguin piscines, biblioteques i parcs. A la vegada, que s'avança en l'ombratge de l'espai públic amb arbres o altres elements. També es proposa adaptar tots els centres educatius abans del 2035, promoure un programa de rehabilitació d'habitatges i impulsar la renaturalització urbana amb nous espais i cobertes verdes.