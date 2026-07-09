Nits tropicals? Ara, roents
- Barcelona frega els 30 graus de temperatura mínima mentre augmenten les nits més extremes de l'estiu
- Els experts alerten que la calor castiga especialment els barris amb habitatges més vulnerables
La calor d'aquest estiu està obligant a ampliar el vocabulari meteorològic. Si fins ara es parlava de nits tropicals, quan la temperatura no baixa dels 20 graus, i de nits tòrrides, quan es manté per sobre dels 25, ara emergeix amb força un nou terme: les nits roents, aquelles en què els termòmetres no baixen dels 30 graus durant tota la nit.
Es tracta d'un fenomen que fins fa pocs anys era excepcional a Catalunya, però que cada vegada es repeteix amb més freqüència. A Barcelona, aquesta mateixa nit la temperatura mínima ha estat de 29 graus, molt a prop d'aquest llindar extrem.
Dormir pitjor, viure pitjor
Les conseqüències van més enllà de la incomoditat. Les altes temperatures nocturnes dificulten el son profund i impedeixen que el cos es recuperi adequadament.
La neuròloga especialista en medicina del son, Ana Fernández Arcos, adverteix que dormir malament no només provoca cansament, sinó que també afecta la memòria, la concentració i l'estat d'ànim. A més, la manca de descans pot agreujar malalties cròniques, augmentar el risc de deshidratació i provocar esgotament físic.
Per fer front a aquestes nits extremadament càlides, la doctora Fernández recomana mantenir una bona hidratació durant tot el dia, evitar l'alcohol, sopar lleuger, abaixar les persianes durant les hores de més insolació i refredar l'habitació abans d'anar a dormir. També poden ajudar els ventiladors de sostre, les dutxes amb aigua tèbia o mullar-se els peus per facilitar la regulació de la temperatura corporal.
Una calor cada cop més persistent
La situació s'emmarca en una onada de calor que torna a deixar registres extrems arreu del territori. Superar els 40 graus ja no és un fet excepcional en alguns punts de Catalunya. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'ha convertit en el municipi que acumula més dies per sobre d'aquesta temperatura aquest estiu.
Davant aquesta realitat, alguns ajuntaments han activat mesures de protecció. A Vinebre s'ha habilitat el monestir d'una antiga escola com a refugi climàtic, mentre que a la Ràpita els treballadors de la brigada municipal utilitzen braçalets intel·ligents que alerten de possibles cops de calor i indiquen quan cal aturar l'activitat i refrescar-se.
Els especialistes alerten que Catalunya està experimentant ara escenaris climàtics que les projeccions situaven per a finals d'aquesta dècada. Les onades de calor són cada vegada més freqüents, més llargues i més intenses, amb temperatures extremes tant de dia com de nit.
Desigualtat davant la calor
Però no tothom afronta la calor en les mateixes condicions. Un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) conclou que el risc de patir els efectes de les temperatures extremes depèn en gran mesura de la renda, l'estat de l'habitatge i el barri on es viu.
L'informe identifica 39 municipis prioritaris per la seva elevada vulnerabilitat davant la calor. Entre ells hi ha ciutats com l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà o Sant Boi, on coincideixen temperatures elevades, habitatges envellits i menys recursos econòmics.
Els col·lectius més vulnerables
Els investigadors recorden que la mortalitat associada a la calor segueix un patró social molt marcat. L'estiu del 2022, el més càlid registrat a Europa, es van estimar 1.772 morts atribuïbles a la calor a Catalunya, de les quals 1.327 es van produir a la província de Barcelona.
El perfil més vulnerable continua sent el d'una persona gran, amb problemes de salut, resident en un barri de renda baixa i sense accés a aire condicionat. Segons els experts, la crisi climàtica no crea aquestes desigualtats, però les amplifica.
Mentre les temperatures extremes es consoliden com una nova realitat, les nits roents es converteixen en el símbol més visible d'un estiu que ja no descansa ni quan es pon el sol.