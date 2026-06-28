Ingressen a presó els pares d'un nadó de 3 mesos que ha mort a Sabadell
- El nadó de 3 mesos va ser reanimat dimecres al domicili familiar i va morir divendres a l'hospital Parc Taulí
- S'investiga els pares per presumptes maltractaments després que el centre de salut activés els mecanismes de protecció familiar
Un jutjat de Sabadell investiga els pares d'un nadó de 3 mesos per presumptes maltractaments després que el seu fill morís divendres a l'hospital Parc Taulí, només 48 hores després de ser reanimat per efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) al domicili familiar.
Els progenitors de la criatura van ser detinguts el mateix divendres i aquest diumenge han passat a disposició judicial per prestar declaració, després de la qual la titular del jutjat d'instrucció número 3 ha ordenat el seu ingrés a presó fins que s'aclareixi la seva possible vinculació amb els fets.
“La #magistrada titular de la plaça 3 de la secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de #Sabadell ha acordat #presó provisional, comunicada i sense fiança per als progenitors d'un nadó per maltractament habitual amb resultat de mort.“— TSJCat (@tsj_cat) June 28, 2026
El departament de Salut de la Generalitat ha informat que està oberta una investigació i que el nadó va ingressar dimecres passat al Parc Taulí, després que la parella truqués al 112 per alertar que no respirava. Sanitaris del SEM van anar al domicili familiar i van aconseguir reanimar-lo i el van traslladar immediatament a l'hospital.
Es desconeix la gravetat i la naturalesa de les ferides que presentava la criatura, però fonts pròximes a la investigació apunten que els metges que el van atendre van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Salut sí que ha confirmat que després de fer-li un reconeixement al nadó, els responsables del centre van activar els mecanismes de protecció a la infància previstos pels protocols de la Generalitat.
El Govern assegura en un comunicat que es "farà un seguiment d'aquest cas" i que la secció d'Inspecció Sanitària del departament de Salut "durà a terme les actuacions d'ofici que siguin necessàries". El departament afegeix que "les institucions implicades col·laborem amb les autoritats competents i actuem amb la màxima transparència compatible amb la protecció dels menors, la confidencialitat de les dades clíniques i el respecte al procediment en curs".
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha expressat el seu condol per la mort del ndó. "Ens colpeja i ens commou profundament", ha escrit a través del seu compte a X.
“La mort d’un nadó a Sabadell ens colpeja i ens commou profundament. El meu sentit condol.— Albert Dalmau Miranda (@AlbertDalmau) June 28, 2026
Gràcies als professionals del @semgencat de la sanitat pública i dels @mossos per la seva actuació. Ara cal respecte per la investigació judicial i confiança que s’esclariran els fets i…“
Segons el conseller de la Presidència, "ara cal respecte per la investigació judicial i confiança que s'esclariran els fets" i ha afegit que "s'actuarà amb tota la contundència que correspongui". També ha agraït la feina als professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a la sanitat pública i als Mossos.
La mort d'aquest nadó de 3 mesos a Sabadell i l'ingrés a presó dels seus pares s'ha sabut quan encara s'investiga un altre cas que podria presentar certes similituds. Es tracta d'un nadó presumptament maltractat i abusat sexualment pels seus progenitors que al març es va passar prop d'un mes, els primers dies a l'UCI, ingressat a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona on se li va detectar una fractura de fèmur i altres lesions continuades.
Davant les sospites d'haver patit maltractaments, els pares van ingressar a la presó de forma preventiva i la Generalitat va assumir la custòdia del nen. A principis de maig, l'Audiència de Barcelona va deixar en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó, però va decidir mantenir empresonat el pare, a qui la fiscalia li podria atribuir un delicte d’homicidi en grau de temptativa. La causa està oberta per maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual.