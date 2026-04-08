Els pares del nadó maltractat demanen la llibertat i proves per demostrar un possible origen congènit de les lesions
Les defenses dels pares, de 42 i 43 anys, acusats de maltractar el seu nadó de sis setmanes han presentat un nou recurs davant l'Audiència de Barcelona per demanar la seva llibertat. Els pares romanen en presó provisional des del 20 de març: ella al centre penitenciari de Wad-Ras i ell a Brians, on recentment hauria patit una agressió per part d’altres interns. Tots dos estan investigats per presumptes delictes de maltractament, lesions greus i agressió sexual.
A l'espera de proves genètiques
Els pares argumenten que no existeix risc d’obstrucció a la investigació, tal com sosté la Fiscalia, i proposen mesures alternatives com una fiança, la retirada del passaport o compareixences periòdiques.
Els advocats de la parella han sol·licitat proves genètiques amb l’objectiu d’acreditar que les lesions del nadó podrien ser compatibles amb alguna patologia congènita. També neguen qualsevol agressió, inclosa la sexual, i insisteixen que els progenitors no presenten un perfil de maltractadors.
Segons la defensa, el fet que el nadó fos visitat en diverses ocasions per personal sanitari abans de l’activació del protocol de maltractament reforça la seva tesi que no hi havia indicis clars previs.
Investigació exhaustiva dels Mossos
El jutge i la Fiscalia han encarregat una investigació detallada a la Unitat de Menors dels Mossos d’Esquadra. Els agents analitzen historials clínics, possibles patologies, així com l’entorn personal i econòmic de la parella, incloent-hi xarxes socials i comptes bancaris.
Els investigadors ja han lliurat al jutjat diverses declaracions de familiars, veïns i personal sanitari. Entre els testimonis, una dona ha assegurat haver vist el pare intentar col·locar el xumet al nadó amb brusquedat mentre plorava, mentre que altres declaracions apunten a un comportament agressiu.
El nadó, fora de l'UCI
El menor, que ja ha sortit de la unitat de cures intensives, continua ingressat i sota la tutela de la Generalitat mentre es recupera de les lesions.