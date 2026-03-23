Presó per als pares d'un nadó acusats de maltractaments

  • Un jutjat de Barcelona ha decretat presó provisional sense fiança per als pares d’un nadó d’un mes
  • Els Mossos confirmen la detenció per presumptes maltractaments, lesions molt greus i agressió sexual
Beatriz Gálvez Garcés
El jutjat de guàrdia de la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d’Instància de Barcelona ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a un home de 42 anys i una dona de 43 anys, pares d’un nadó de poc més d'un mes.

Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, la detenció es va produir el 18 de març a Barcelona per presumptes delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual comesos, suposadament, sobre el seu fill. Els dos detinguts van passar a disposició judicial divendres passat. Després de la decisió judicial, la mare ha estat traslladada al centre penitenciari de Wad-Ras, mentre que l’home ha ingressat a Brians 1.

Els fets es van conèixer arran de l'ingrés hospitalari del nadó amb múltiples lesions. Va ser el mateix centre sanitari qui va alertar els Mossos d’Esquadra i el jutjat de guàrdia davant la gravetat de l'estat del menor.

El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), que n’ha assumit la protecció mentre avança el procediment judicial.

Investigació oberta

La investigació continua oberta i està en mans de l'Oficina d’Atenció al Menor (OAM), especialitzada en casos de violència contra infants. Els agents continuen recollint proves per aclarir les circumstàncies dels fets.

