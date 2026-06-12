Salut sanciona també a l’hospital Vall d’Hebron pel cas del nadó maltractat
El centre s’afegeix a l’expedient amb altres hospitals i un CAP, per una resposta tardana en l’activació del protocol
Els sanitaris descriuen lesions molt greus i incompatibles amb causes accidentals mentre avança la investigació judicial
El Departament de Salut ha iniciat un expedient informatiu contra l’Hospital Vall d’Hebron pel cas del nadó presumptament víctima de maltractaments i agressió sexual per part dels seus progenitors. Tot i que va ser aquest centre qui finalment va activar el protocol de protecció, la Generalitat considera que no ho va fer a temps per protegir el menor.
Segons fonts de Vall d’Hebron, el centre presentarà al·legacions davant un informe que contempla una sanció inicial de 6.000 euros, la mateixa quantitat prevista per als altres centres implicats —Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor— per on va passar el menor sense que s’activessin els mecanismes de detecció. L’expedient es troba actualment en fase d’al·legacions.
Coordinació sota revisió
A banda de l’Hospital Vall d’Hebron, el procediment també assenyala la resta de centres per on va ser atès el nadó, ja que Salut considera que no es van activar amb prou rapidesa els mecanismes previstos davant indicis de maltractament infantil. El cas ha posat el focus en la coordinació entre dispositius sanitaris i en la capacitat de detectar situacions de risc en les primeres consultes.
El menor va arribar finalment a la Vall d’Hebron derivat des de Sant Pau després d’un recorregut per diversos centres en pocs dies, on en alguns casos va ser atès més d’una vegada. Tot i que Vall d'Hebron va acabar donant l’alerta, la investigació apunta que hi hauria hagut un marge de temps excessiu entre l’ingrés i l’activació formal del protocol, un retard que ara s’analitza.
Lesions extremes i no accidentals
En paral·lel, la causa judicial continua avançant amb declaracions clau del personal sanitari que va atendre el nadó. Els metges de Vall d’Hebron, que van declarar dijous al jutjat que investiga els pares, han coincidit a destacar la gravetat excepcional de les lesions, que afectaven diferents parts del cos, com el cervell, les costelles, la cara i els fèmurs.
Especialment rellevants són les lesions anals, que els experts han definit com les més greus que han vist mai en la seva trajectòria, tot i que fa molts anys que es dediquen a atendre nadons maltractats i lesionats al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. Segons el seu testimoni, no poden explicar-se per causes accidentals i apunten a una acció deliberada per causar dany.
A més, han advertit que algunes de les fractures, com les dels fèmurs, podrien haver posat en risc la vida del menor, fet que evidencia la intensitat dels traumatismes patits.
Investigació judicial en curs
Els pares del nadó van ser detinguts el mes de març acusats de maltractaments i agressió sexual. El pare es manté en presó provisional, mentre que la mare està en llibertat provisional. Tots dos han negat els fets, mentre la investigació continua oberta.
Dimecres van declarar com a testimonis companyes de feina de la mare, infermeres de la Vall d'Hebron com ella, que van dir que la dona els havia dit per WhatsApp que s'havia plantejat "fer fora de casa" el marit per com tractava el fill.
Avui està prevista la declaració de familiars dels dos investigats. La setmana que ve, la defensa del pare demanarà que el deixin en llibertat, ja que, segons la defensa, haurà desaparegut el risc d’influir en els testimonis, motiu principal pel qual l’Audiència n’ha acordat la presó. A més, les dues defenses probablement demanaran que els dos investigats tornin a comparèixer al jutjat per ampliar la seva declaració inicial.
D’altra banda, el jutjat està pendent de diverses proves, com l’anàlisi dels telèfons mòbils dels investigats i informes mèdics i psiquiàtrics, així com de noves declaracions que podrien ajudar a aclarir els fets.
Debat sobre els protocols
El cas ha generat un fort impacte i ha obert el debat sobre l’eficàcia dels protocols de detecció precoç del maltractament infantil. L’expedient obert per Salut pretén determinar si hi va haver fallades en la resposta sanitària i si cal reforçar els mecanismes de coordinació entre centres per evitar situacions similars en el futur.