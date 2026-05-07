L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó maltractat
- El nadó resta ingressat amb lesions greus, mentre manté el pare en presó preventiva
- En canvi, el tribunal ha desestimat el recurs del pare i manté la seva situació de presó preventiva
L’Audiència de Barcelona ha resolt aquest dijous posar en llibertat provisional la mare del nadó investigada per presumptes maltractaments continuats, amb l’aplicació de diverses mesures cautelars, mentre que el pare del menor continuarà en presó preventiva. El tribunal no ha atès la petició de la Fiscalia, que demanava mantenir l’ingrés a presó per a tots dos.
Segons ha informat el tribunal, ha estimat el recurs interposat per la mare del menor perquè considera que els indicis de criminalitat contra ella s'han "debilitat significativament" pel que fa a una participació activa en les agressions. Els magistrats destaquen que les cerques a Google realitzades per la dona abans de l'ingrés (com ara "el meu marit no tracta bé el meu bebè" o "es posa nerviós, crida amb el bebè en braços") no la situen com a autora, sinó com algú que mostrava "preocupació i angoixa" pel comportament de la seva parella. A més, cap testimoni presencial la implica en fets bruscos.
Tot i que no s'exclou una possible responsabilitat per omissió, el tribunal creu que el risc de reincidència és inexistent perquè el nen està sota la tutela de la Generalitat. Per garantir que segueix el procés, li ha imposat diverses mesures cautelars. Entre aquestes, destaca la prohibició d’aproximar-se al nadó a menys de 500 metres, la prohibició de qualsevol tipus de comunicació amb ell i la prohibició de sortir del territori.
En canvi, l’Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs presentat pel pare del nadó i ha acordat mantenir la seva situació de presó preventiva. L'Audiència ha estat contundent i ha confirmat la seva presó provisional comunicada i sense fiança. El tribunal considera que hi ha "indicis sòlids" que l'assenyalen com l'autor material de les múltiples fractures i les lesions neurològiques del nadó.
Entre les proves clau figuren el testimoni d'una testimoni protegida que va veure com l'home sacsejava el nen i el tractava amb extrema brusquedat a l'hospital. També, les declaracions d'una veïna que relata com la mare es queixava de la força del pare i de com aquest "agafava el nadó per les cames" per arrossegar-lo cap a ell i els informes mèdics que descarten qualsevol origen genètic de les lesions, confirmant una "etiologia traumàtica no accidental".
El motiu principal per mantenir-lo tancat és el risc de destrucció de proves. Els magistrats adverteixen que, en aquesta fase tan primerenca de la instrucció, l'investigat podria "contaminar" o influir en els testimonis del seu entorn familiar i social que encara han de declarar. La mesura té una durada màxima inicial de sis mesos.
Investigació per lesions greus
Els dos progenitors van ingressar a presó a finals del mes de març, després que el menor fos atès en diverses ocasions en centres sanitaris catalans. Les exploracions mèdiques van concloure que el nadó presentava lesions greus i continuades compatibles amb maltractaments.
El menor va arribar a ingressar a la unitat de cures intensives de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, on va romandre diversos dies. L’evolució clínica va ser favorable i actualment es troba fora de perill.
Custòdia sota tutela de la Generalitat
Després de l’alta hospitalària, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) va assumir la tutela del nadó. El menor està actualment sota la cura d’una família acollidora, mentre continua la investigació judicial.
La causa segueix oberta als jutjats de Barcelona, a l’espera de noves diligències i informes per determinar el grau de responsabilitat dels investigats.