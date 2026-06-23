Illa anuncia 4.300 milions per revertir el dèficit d’infraestructures
- El Govern preveu invertir més de 4.300 milions en 10 anys en infraestructures
- El pla fixa com a prioritat les carreteres i la seguretat viària per davant del ferrocarril
El Govern de la Generalitat, encapçalat per Salvador Illa, ha anunciat un ambiciós pla d’inversió de més de 4.300 milions d’euros per als pròxims deu anys. L’objectiu és corregir el dèficit acumulat en infraestructures durant l’última dècada, una de les principals preocupacions dels ciutadans.
Segons l’executiu, la nova estratègia suposarà més que triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. El pla pretén modernitzar equipaments clau i respondre a les necessitats de mobilitat i seguretat del territori.
Prioritat clara: carreteres i seguretat viària
Tot i el malestar ciutadà amb Rodalies, la major part dels recursos es destinaran a la xarxa viària. De les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l’estat de les carreteres.
Entre les actuacions anunciades hi ha la construcció de la nova estació d’autobusos de Plaça Espanya, la connexió entre les estacions de Plaça Espanya i Gràcia dels FGC, així com el desenvolupament del Tramvia del Camp de Tarragona i la Terminal Ferroviària de la Plana de Lleida.
Equilibri entre mobilitat i inversió ferroviària
Tot i la prioritat en carreteres, el pla inclou també actuacions ferroviàries puntuals. El Govern defensa que aquesta estratègia busca un equilibri entre seguretat, mobilitat i eficiència, encara que el focus principal no sigui el transport ferroviari.