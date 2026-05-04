El dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya frega els 50.000 milions
- Foment del Treball reclama unitat política per resoldre aquesta situació que considera "intolerable"
El dèficit acumulat d'inversió en infraestructures a Catalunya per part de l'Estat s'ha incrementat fins als 49.543 milions d'euros des de l'any 2009, segons el darrer informe fet per Foment del Treball i la Cambra de Contractistes de Catalunya. En la cinquena edició d'aquest estudi que s'ha presentat aquest dilluns, s'analitzen les inversions fetes en els últims 16 anys i es constata que la situació s'ha agreujat respecte de l'exercici anterior.
"És alarmant, és profundament indignant i és també absolutament intolerable", ha denunciat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre. Des de la patronal creuen que "és la constatació d'una nefasta i perjudicial gestió pública que no només es corregeix, sinó que cada vegada és més greu".
Sánchez Llibre ha reclamat als partits polítics catalans una "posició unitària" com "una condició imprescindible" per solucionar l'elevat dèficit d'inversió. "Seria més probable que aquesta qüestió sigui abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva", ha conclòs.
Davant el rebuig del Congrés a la creació d'un consorci d'inversions Estat-Generalitat, el president de Foment ha opinat que "la proposta ha fracassat" i que "ho paguen els ciutadans de Catalunya".
Es demana un 2,2% del PIB en inversió
Foment del Treball alerta que la manca d'inversió en infraestructures "afecta la competitivitat de les empreses", així com la "mobilitat dels ciutadans" i la "capacitat del país per poder créixer adequadament".
En l'informe s'assenyala que, actualment, Espanya dedica un 1,5% del PIB en inversió a infraestructures i que el situa a la cua dels països de la Unió Europea. Per a la patronal, caldria elevar les partides fins al 2,2% del PIB.
Menor grau d'execució d'inversions per part de l'Estat
Un dels problemes principals detectats en l'estudi és el grau d'execució de les inversions en infraestructures. L'Estat és qui menys executa, amb menys de la meitat de les seves partides pressupostàries: un 44,6% (segons les últimes dades del 2023). La Generalitat té un percentatge d'execució del 86,8% i les administracions locals assoleixen un 96,1%.
Sobre empreses públiques com Adif i Renfe, els autors de l'informe assenyalen que el grau d'execució dels pressupostos entre el 2010 i el 2023 ha estat del 48,6% i del 62,2% respectivament.
Entre les inversions que més es necessiten, segons Foment, estarien l'ampliació de l'aeroport de Barcelona i l'extensió del transport de mercaderies.