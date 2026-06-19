Moren dos menors a la platja de l'Arrabassada de Tarragona
- Eren un grup de sis joves que es banyava en una zona de roques i tres van aconseguir sortir de l’aigua
- Són les primeres morts a les platges des que ha començat la temporada de bany a Catalunya, el 15 de juny
Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de l'Arrabassada de Tarragona ha mort i pugen a dues les víctimes mortals. "Amb molta tristesa he conegut la notícia de la mort d'un segon menor arran de l'accident ocorregut a la platja de l'Arrabassada de Tarragona. Vull traslladar el meu més sentit condol a la seva família i amistats", ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Els joves es banyaven en una zona de roques amb bandera groga per mala mar. Quan passaven 20 minuts de les tres de la tarda, Salvament Marítim va rebre l’avís que hi havia un noi desaparegut a la platja. Poc abans de tres quarts de quatre, van localitzar el cos entre les roques, en una zona coneguda com la Cova del Gos, entre les platges de l’Arrabassada i del Miracle. Posteriorment als fets, la bandera groga va estar substituïda per la vermella.
Els altres dos joves van estar rescatats en zones de difícil accés. Tots dos van ser traslladats, en estat crític, a l’Hospital Joan XXIII, on també es va activar un equip de suport psicològic.
Ampli desplegament d’emergències
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar sis ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. També van intervenir Bombers, Mossos d’Esquadra, Creu Roja i Salvament Marítim.
Segons Protecció Civil, tres nois més que els acompanyaven van poder sortir de l’aigua pel seu propi peu.
“A la platja de l'Arrabassada de Tarragona hi treballen els cossos d'emergències en el rescat d'uns joves que han tingut problemes per sortir de l'aigua (avís 15.30h).— Protecció civil (@emergenciescat) June 19, 2026
D'aquests, 3 han pogut sortir pel seu propi peu, mentre que els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos pic.twitter.com/cJsUBDypJd“
Zona fora de la cobertura dels socorristes
Les primeres informacions apunten que els joves es banyaven en una zona de roques fora del camp de visió dels socorristes, fet que ha dificultat la detecció immediata del perill.
Aquest tipus d’espais presenten un risc elevat, sobretot en dies amb mala mar, a causa de corrents i episodis de ressaca.
Reaccions institucionals
Segons indica Protecció Civil, es tracta de la primera mort a les platges des que ha començat la temporada de bany a Catalunya, el 15 de juny. L'any passat van perdre la vida 28 persones, en un estiu tràgic.
L’Ajuntament de Tarragona ha expressat el condol per la mort del menor. L’alcalde, Rubén Viñuales, ha traslladat "el més sentit condol" i el suport a la família i amistats.
El consistori també ha demanat "la màxima prudència i respecte per la intimitat" i ha desitjat una recuperació favorable als dos menors ingressats en estat crític.