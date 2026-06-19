Catalunya revalida 101 platges amb Bandera Blava
El distintiu internacional reconeix la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis
El litoral català encapçala el rànquing estatal amb 24 ports amb Bandera Blava
Catalunya manté aquest 2026 un total de 101 platges i 24 ports amb Bandera Blava, una distinció internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis al litoral. Les xifres consoliden el paper del territori com a referent en la gestió sostenible de la costa.
La Bandera Blava és un distintiu internacional present a 47 països dels cinc continents i reconeix la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis tant de platges com de ports. Els criteris inclouen també la informació i l’educació ambiental adreçada als usuaris.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha valorat aquestes acreditacions com un reconeixement a una tasca "constant i rigorosa" en la gestió del litoral. També ha destacat el paper dels ports en la sostenibilitat i la protecció del medi marí.
Més d’un centenar de platges distingides
El nombre de platges guardonades es manté respecte a l’any anterior, amb 101 punts del litoral reconeguts. La demarcació de Barcelona és la que concentra més distincions, amb 39 platges, seguida de Tarragona amb 35 i Girona amb 27.
Aquest segell valora aspectes com la qualitat de l’aigua, els serveis disponibles per als usuaris i les condicions de seguretat a les zones de bany, a més de la gestió ambiental dels espais litorals.
Catalunya lidera els ports amb Bandera Blava
Pel que fa als ports, Catalunya continua al capdavant de l’Estat amb 24 instal·lacions distingides. La distribució territorial situa Girona amb 9 ports reconeguts, Barcelona amb 8 i Tarragona i les Terres de l’Ebre amb 7.
Aquest resultat reforça el lideratge català en l’àmbit portuari i posa en valor la gestió responsable de les infraestructures nàutiques.
Nous espais d’educació ambiental
Com a novetat, enguany s’ha impulsat una prova pilot amb els anomenats Centres Blaus, equipaments que promouen la sensibilització sobre els ecosistemes naturals. A Catalunya, 15 centres han rebut aquesta distinció.