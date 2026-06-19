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Les notícies de RTVE Catalunya

Catalunya revalida 101 platges amb Bandera Blava

El distintiu internacional reconeix la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis

El litoral català encapçala el rànquing estatal amb 24 ports amb Bandera Blava

Paisaje costero con playa de arena, mar azul, riachuelo, formaciones rocosas, rompeolas y ciudad en la distancia bajo un cielo despejado.
Elsa Blasco
Elsa Blasco

Catalunya manté aquest 2026 un total de 101 platges i 24 ports amb Bandera Blava, una distinció internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis al litoral. Les xifres consoliden el paper del territori com a referent en la gestió sostenible de la costa.

La Bandera Blava és un distintiu internacional present a 47 països dels cinc continents i reconeix la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis tant de platges com de ports. Els criteris inclouen també la informació i l’educació ambiental adreçada als usuaris.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha valorat aquestes acreditacions com un reconeixement a una tasca "constant i rigorosa" en la gestió del litoral. També ha destacat el paper dels ports en la sostenibilitat i la protecció del medi marí.

Catalunya manté 101 platges amb bandera blava aquest estiu - L'Informatiu | Veure
Catalunya revalida 101 platges amb bandera blava aquest estiu

Més d’un centenar de platges distingides

El nombre de platges guardonades es manté respecte a l’any anterior, amb 101 punts del litoral reconeguts. La demarcació de Barcelona és la que concentra més distincions, amb 39 platges, seguida de Tarragona amb 35 i Girona amb 27.

Aquest segell valora aspectes com la qualitat de l’aigua, els serveis disponibles per als usuaris i les condicions de seguretat a les zones de bany, a més de la gestió ambiental dels espais litorals.

LLISTAT DE PLATGES I PORTS GUARDONATS

Catalunya lidera els ports amb Bandera Blava

Pel que fa als ports, Catalunya continua al capdavant de l’Estat amb 24 instal·lacions distingides. La distribució territorial situa Girona amb 9 ports reconeguts, Barcelona amb 8 i Tarragona i les Terres de l’Ebre amb 7.

Aquest resultat reforça el lideratge català en l’àmbit portuari i posa en valor la gestió responsable de les infraestructures nàutiques.

Nous espais d’educació ambiental

Com a novetat, enguany s’ha impulsat una prova pilot amb els anomenats Centres Blaus, equipaments que promouen la sensibilització sobre els ecosistemes naturals. A Catalunya, 15 centres han rebut aquesta distinció.

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