El Govern pressiona la Moncloa per endurir les penes per armes i narcotràfic
- Ramon Espadaler assegura que la proposta ha estat “escoltada” i confia que es pugui articular al Congrés
- A l’abril ja es va aprovar una proposició no de llei del PP que instava a endurir les penes
El Govern de la Generalitat ja ha traslladat a la Moncloa la necessitat d’endurir les penes per tinença d’armes de foc i narcotràfic, amb l’objectiu d’adaptar la legislació a la realitat del crim organitzat.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que la proposta ha estat “escoltada” pel govern espanyol i confia que es pugui articular una majoria parlamentària suficient per impulsar la reforma. Tot i això, recorda que es tracta d’un procés legislatiu complex que pot allargar-se durant mesos.
Sis tirotejos mortals i creixent alarma social
La iniciativa arriba en un context de forta preocupació ciutadana per la seguretat després de sis tirotejos mortals a Catalunya en el que portem d’any, tots vinculats al narcotràfic.
L’últim cas, amb un home mort per un tret al cap a plena llum del dia a al carrer Balmes de Barcelona, ha tornat a evidenciar la impunitat amb què operen aquests grups. El Govern admet l’alarma social i alerta sobretot del risc de danys col·laterals que puguin afectar persones alienes als conflictes criminals.
Divisió política al Congrés i debat obert
El PSC defensa ara una reforma penal que no és nova en el debat estatal. A l’abril, el Congrés dels Diputats ja va aprovar una proposició no de llei del PP que instava a endurir les penes per l’ús d’armes, amb el suport de PP i Vox i l’abstenció de Junts i PNB.
En canvi, PSOE, Sumar i altres partits d’esquerra hi van votar en contra, considerant que aquest tipus de mesures responen a “populisme punitiu” i no actuen com a element dissuasiu real del delicte.
Reforç policial mentre no arriba la reforma
Mentre la reforma legal no es materialitza, el Govern deixa en mans del Ministeri de l’Interior el reforç dels dispositius policials.
Des dels Mossos d’Esquadra, l’intendent Toni Rodríguez ha advertit en una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La2Cat d’un desencaix entre la normativa actual i la realitat criminal, amb organitzacions que operen a escala global i disposen de grans recursos econòmics i logístics. Segons apunta, alguns dels casos estan vinculats a clans balcànics, però el ne xe comú és el narcotràfic.
Model europeu i dubtes sobre l’eficàcia
El Govern aposta per equiparar el Codi Penal espanyol al d’altres països europeus, amb penes mínimes de fins a cinc anys de presó per tinença d’armes i un enduriment del tractament penal dels grans cultius de marihuana, considerats cada cop més una activitat delictiva de gran impacte.
Tot i això, des del mateix Executiu es reconeix que no hi ha garanties que l’enduriment de les penes sigui suficient per frenar l’activitat criminal sense altres mesures complementàries.