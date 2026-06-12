L'intendent Toni Rodríguez alerta d'una "punició molt baixa" al narcotràfic
- L’intendent dels Mossos d’Esquadra avala l’augment de les penes per tinença d’armes i grans cultius de marihuana
- Adverteix que el narcotràfic és una “indústria criminal global”
L’intendent de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra Toni Rodríguez ha defensat l’enduriment de les penes per tinença d’armes de foc i per grans cultius de marihuana com a eina per combatre l’augment de la violència vinculada al narcotràfic a Catalunya. Ho ha fet en una entrevista al Cafè d’idees, on ha remarcat que el marc legal actual es queda curt davant fenomens criminals globals.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Rodríguez ha advertit que hi ha "un cert desencaix entre conductes que depassen un àmbit nacional i la seva normativització". En aquest sentit, ha explicat que les organitzacions criminals operen amb una capacitat econòmica i logística molt superior a la resposta legal actual. “Tenim conductes i organitzacions globals amb mitjans equiparables al PIB de molts estats, i en canvi respostes normatives desactualitzades”, ha afirmat.
“☕ Toni Rodríguez, intendent de la Prefectura dels Mossos, defensa l'augment de les penes per tinença d'armes de foc o grans cultius de marihuana— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 12, 2026
🗣️ "Hi ha un desencaix entre conductes que depassen un àmbit nacional i la seva normativització"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/3q1JqfLudd“
Penes baixes i efecte crida
“Partim d’una punició molt baixa“
L’intendent ha subratllat que els delictes relacionats amb armes i narcotràfic tenen una penalització insuficient. “Partim d’una punició molt baixa”, ha dit, i ha alertat que això “genera una certa atracció perquè facilita determinades dinàmiques” delictives.
“☕ Toni Rodríguez, intendent de la Prefectura dels Mossos, alerta que "partim d'una punició molt baixa" als delictes relacionats amb el negoci del narcotràfic— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 12, 2026
🗣️ "Genera una certa atracció perquè facilita determinades dinàmiques"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/yoyAzPu28h“
Segons Rodríguez, aquest context debilita la capacitat dissuasiva del sistema penal, especialment en comparació amb altres països europeus que tenen sancions més elevades. També ha recordat que Europa s’ha convertit en un dels principals mercats de consum de drogues, fet que reforça aquestes xarxes criminals.
Tirotejos amb patró comú
Pel que fa als darrers tirotejos a Barcelona, l’intendent ha assenyalat que responen a una lògica compartida. “Sí que tenen un patró comú”, ha assegurat, i ha apuntat directament al narcotràfic com a origen del fenomen.
“El narcotràfic no s’ha d’entendre només com un problema local. És una indústria criminal, un mercat capitalista ultraliberal”, ha remarcat. Rodríguez ha explicat que aquest mercat es basa en la violència com a mecanisme per resoldre conflictes entre grups.
“☕ Toni Rodríguez admet que els darrers tirotejos de Barcelona tenen un patró comú— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 12, 2026
🗣️ "El narcotràfic no s'ha d'entendre només com un problema local. És una indústria criminal, un mercat capitalista ultraliberal"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/KZQYDolTvz“
Sobre el darrer tiroteig, l’intendent ha evitat conclusions precipitades, i s'està investigant si l’autor és professional o si respon a una errada. “Poden ser altres circumstàncies que la investigació ja comentarà”, ha afegit, deixant clar que encara cal avançar en les indagacions per determinar el perfil i les motivacions.
Finalment, l’intendent ha defensat que, més enllà de les penes, cal una revisió global del sistema. Ha apostat per enfortir la cooperació internacional, millorar les capacitats d’investigació i abordar el fenomen des d’una perspectiva multidisciplinària.
Tot i això, ha insistit que l’enduriment del marc penal és un primer pas necessari per adaptar-se a la dimensió actual del crim organitzat.
Alerta imatges manipulades
Rodríguez també ha advertit de la difusió d’imatges falses relacionades amb el cas. “Està circulant una imatge de l’autor treballada amb intel·ligència artificial”, ha denunciat.
“☕ Toni Rodríguez, intendent de la Prefectura dels Mossos, veu "possible" que l'autor del darrer tiroteig a Barcelona "sigui un professional i hagi comès una errada"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 12, 2026
🗣️ "Poden ser altres circumstàncies, que la investigació ja comentarà"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/uCEhBa3xIT“
“Això desdibuixa i altera la realitat sobre el que està passant”, ha alertat, tot posant el focus en el risc de desinformació i la seva incidència en la percepció ciutadana.