Nova vaga educativa durant les PAU i la visita papal
- Concentració a les 11 hores a plaça Espanya per minimitzar l'afectació a la selectivitat
- Dalmau defensa fer compatible "el dret a la mobilitat" amb la vaga dels docents
Una marea de samarretes grogues tornarà a ocupar aquest dimarts els carrers de Barcelona. Pancartes, megàfons i talls puntuals de trànsit marcaran la nova protesta dels docents, en una data especialment sensible: coincideix amb el primer dia de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i amb l'arribada del papa Lleó XIV.
Aquesta coincidència converteix la jornada en un repte de mobilitat. El Govern ha recomanat als estudiants sortir amb més antelació de casa i a la resta de la ciutadania optar pel teletreball sempre que sigui possible.
Crida a la calma davant el conflicte educatiu
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut rebaixar la tensió al voltant del conflicte educatiu i s'ha mostrat confiat en una resolució positiva. En una entrevista a TV3, ha assegurat que "per descomptat que tindrem inici de curs" i ha expressat el desig que "les coses puguin encarrilar-se en la millor de les direccions" de cara al setembre.
Illa també ha subratllat que el Govern continua treballant per arribar a un acord amb els sindicats, tot destacant que s'ha posat sobre la taula una proposta "molt rellevant" amb una inversió important de recursos. "Seguim amb la mà estesa per desplegar un acord històric", ha insistit.
Tot i la coincidència amb la visita del pontífex, el president no veu incompatibilitats entre la protesta i els actes institucionals. En aquest sentit, ha afirmat que "respecta" la mobilització dels docents, però també ha demanat "que es mantingui el respecte perquè la visita del Papa transcorri amb normalitat".
Concentració després de l'inici d'exàmens
Els sindicats educatius han acordat iniciar els trajectes en bus cap a Barcelona a les 9 hores per no interferir amb els alumnes que realitzen la selectivitat. Fins aleshores, la consigna és no causar problemes de mobilitat. El primer examen de les PAU, si no es produeix cap incidència, començarà precisament a aquesta hora.
“Habemus autobosus!— USTEC·STEs TARRAGONA (@USTEC_Tarragona) June 8, 2026
📌 9 juny
⏰ 11h Plaça d’Espanya (Barcelona)#VagaEducativa#DignitatEducativa#EmergenciaEducativa pic.twitter.com/pIw7iOIuLE“
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat aquest dilluns al Cafè d'Idees de La 2 Catalunya i Ràdio 4 que el Govern està disposat a abordar els "temes de fons" que afecten el sistema educatiu, però ha demanat responsabilitat als convocants de la vaga.
La concentració està prevista a les 11 hores a la plaça Espanya i recorrerà el centre de la ciutat fins al Parlament. El recorregut pactat és Plaça Espanya, Gran Via, Plaça de Tetuan, Passeig de Lluís Companys, Parc de la Ciutadella i el Parlament de Catalunya.
Nova manifestació el 14 de juny
Més enllà de la vaga d'aquest dimarts, els sindicats USTEC, CGT, CNT, COS i Intersindical ja preparen una nova mobilització de gran format per al pròxim dissabte 14 de juny a Barcelona, des de Jardinets de Gràcia.
Segons ha explicat la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, l'objectiu és "exigir al PSC un canvi en l’educació pública" i ampliar el suport de les famílies i del conjunt de la societat.