L'Estació del Nord es transforma en "l'aeroport" dels autobusos
- La remodelació s'ha fet a l'estil d'un "petit aeroport, racional, ordenat i amb tots els serveis"
- Les dades municipals indiquen que Barcelona Nord ha incrementat prop d'un 50% el nombre de passatgers des del 2019
Nous serveis, més espai i comoditat pels passatgers, com si es tractés d'un petit aeroport, és el nou disseny que presenta l'Estació del Nord de Barcelona per impulsar més viatges en autobús i oferir un millor servei.
La intervenció ha reorganitzat completament els espais interiors amb l'objectiu de fer-los més accessibles i intuïtius. Ara tots els serveis es concentren en una sola planta de 1.500 metres quadrats, amb un únic accés pel carrer Nàpols.
Informació en temps real
Entre les principals novetats hi ha la instal·lació de pantalles de gran format amb informació actualitzada sobre horaris i andanes, així com la renovació dels punts d'atenció al públic, les taquilles dels operadors i les zones de restauració.
L'Ajuntament destaca que els usuaris passen una mitjana d'una hora a l'estació, fet que ha condicionat el nou disseny dels espais d'espera.
Més viatgers, més autobusos
La reforma arriba en un moment d'expansió del transport interurbà. Les dades municipals indiquen que Barcelona Nord ha incrementat prop d'un 50% el nombre de passatgers des del 2019, mentre que la previsió és continuar creixent durant els pròxims anys fins a un 30% més.
Actualment, la ciutat registra al voltant de 7.000 moviments diaris d'autobusos interurbans, una xifra que evidencia el pes creixent d'aquest mode de transport. La renovació respon a aquest creixement constant de la demanda del transport interurbà i permet adaptar l'equipament a les necessitats actuals dels usuaris. "L'autobús ha de tenir el paper que li correspon dins del sistema de transport públic", defensa i afegeix que la remodelació s'ha fet a l'estil d'un "petit aeroport, racional, ordenat i amb tots els serveis".
"El que durant molt de temps havia estat un sistema secundari", explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ara passa a ser una prioritat per a molts usuaris.
Després d'una reforma integral de l'Estació del Nord, en la qual s'han invertit 14 milions d'euros, part dels quals provinents dels fons Next Generation, s'inauguren les noves instal·lacions d'un projecte que "marca el camí de les futures infraestructures de mobilitat de la ciutat", destaca Collboni.
Plans futurs
Durant l'acte, Collboni també ha fet referència a la futura estratègia d'autobusos interurbans que desenvolupen conjuntament l'Ajuntament, la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un projecte que encara es troba en fase d'anàlisi i que inclourà mesures, nous corredors de mobilitat i futures estacions de cara al 2035.
El pla haurà de definir els nous corredors de mobilitat i les futures estacions de la ciutat, entre les quals destaquen les previstes a la plaça Espanya i a la Sagrera. L'objectiu és adaptar la xarxa a les necessitats de mobilitat de Barcelona durant la pròxima dècada.