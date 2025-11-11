Catalunya tindrà tres noves estacions d'AVE
- El Govern aprova l’Estratègia Ferroviària de Catalunya amb 63 mesures fins al 2050
- El pla preveu noves estacions d’AVE a Girona, Tarragona i Vilafranca i una Línia Orbital Ferroviària
El Govern posa per escrit el nou full de ruta del creixement de la xarxa ferroviària a Catalunya. Es fixa l'horitzó 2050 per anar desplegant progressivament fins a 63 mesures. Entre elles destaquen tres noves parades d'AVE i la connexió exterior de les principals capitals de comarca que envolten Barcelona.
L’objectiu de l’Estratègia Ferroviària de Catalunya és millorar les infraestructures ferroviàries, reforçar els serveis de transport públic i donar resposta als reptes actuals com el traspàs de Rodalies, la descarbonització i l’increment de desplaçaments.
Millorar la connectivitat
Entre les actuacions destacades hi ha la construcció de tres noves estacions d’AVE: Girona-aeroport, Vilafranca del Penedès i Tarragona-aeroport. També es preveu impulsar la Línia Orbital ferroviària (R9), crear una empresa pública per comprar material rodant, construir tallers i millorar la intermodalitat amb altres modes de transport com busos, bicicletes i vehicles de mobilitat personal.
L'impuls de la nova Línia Orbital permetria recuperar la vella idea de connectar Vilanova i la Geltrú amb Mataró per l'interior, amb parades a Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell o Granollers sense haver de passar per Barcelona.
Millora del servei
El document identifica vuit grans objectius, com ara millorar la fiabilitat de la xarxa, incrementar el transport de mercaderies per tren, potenciar les empreses catalanes del sector ferroviari (amb 27.000 treballadors i 3.600 M€ de facturació), i fomentar la formació professional en l’àmbit ferroviari. També es proposa crear una Comissió d’Accidents Ferroviaris, incrementar la capacitat dels túnels urbans de Barcelona, i implantar sistemes de conducció avançats.
L’estratègia contempla una nova Llei ferroviària, la constitució d’una empresa operadora de Rodalies i la creació de l’Agència Catalana de Seguretat Ferroviària. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, abans d’acabar el 2025 s’adjudicarà l’informe d’estudis de l’eix orbital, una infraestructura clau per al reequilibri territorial i la competitivitat del sistema ferroviari català.
🚆 Infraestructures i serveis
- Construcció de tres noves estacions d’AVE: Girona-aeroport, Reus (Tarragona-aeroport) i Vilafranca del Penedès.
- Impuls de la Línia Orbital ferroviària (R9) i de l’Eix Transversal ferroviari.
- Prolongació de túnels urbans i millora de la capacitat de la xarxa.
- Construcció de tallers propis per manteniment i fabricació de material rodant.
🏢 Governança i gestió
- Creació d’una empresa pública per comprar material rodant.
- Constitució d’una nova operadora de Rodalies catalana.
- Implantació de l’Agència Catalana de Seguretat Ferroviària.
- Nova Llei ferroviària per reforçar el paper de la Generalitat com a autoritat ferroviària.
🌍 Sostenibilitat i cohesió territorial
- Mesures per a la descarbonització de la mobilitat.
- Foment del transport de mercaderies per tren.
- Reequilibri territorial amb inversions en zones històricament infrafinançades.
🔄 Intermodalitat i connectivitat
- Creació d’intercanviadors entre serveis ferroviaris i línies de bus.
- Zones d’estacionament d’enllaç i guarda segura de bicicletes i VMP.
- Millora dels temps d’enllaç i facilitació dels transbordaments.
🎓 Formació i innovació
- Potenciació de la Formació Professional ferroviària.
- Foment de la I+D+I ferroviària.
- Suport a les empreses catalanes del sector, que ocupen 27.000 persones i facturen 3.600 M€.
👥 Atenció a l’usuari i seguretat
- Millora de la comunicació amb els usuaris i de la senyalització.
- Més formació al personal ferroviari.
- Creació d’una Comissió d’Accidents Ferroviaris.