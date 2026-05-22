Els Mossos s'incorporen a l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA)
- El ministre de Justícia i la consellera d'Interior signen un conveni que permetrà als Mossos conèixer i gestionar el patrimoni de persones investigades
- Félix Bolaños tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i demana que es "deixi treballar a la justícia" sense ingerències ni pressions
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han formalitzat aquest divendres la signatura d'un conveni de col·laboració institucional que permetrà al cos dels Mossos d'Esquadra incorporar-se a l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA). D'aquesta manera, la policia catalana tindrà coneixement del patrimoni de persones investigades en procediments judicials i podrà gestionar aquests béns una vegada embargats.
Segons la consellera Parlon i el ministre Bolaños, aquest conveni dotarà la policia catalana d'una "major capacitat d'investigació" i destaquen que és un reforç de la col·laboració institucional entre la Generalitat i el govern d'Espanya. Les primeres passes es van donar en una Junta de Seguretat de Catalunya que es va celebrar el novembre del 2024 amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Núria Parlon ha destacat que la policia de Catalunya formarà part d'una estructura que treballa amb mecanismes d'informació i intel·ligència per a investigar el patrimoni delinqüents que estan sent investigats, mentre que el ministre Bolaños creu rellevant que els Mossos, com a cos de seguretat de l'Estat, guanyin aquesta capacitat tenint en compte que treballen "contra la criminalitat organitzada i per recuperar el resultat il·lícit del comportament delictiu de les persones investigades".
A l'acte de signatura del conveni han assistit també el cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap del cos, Miquel Esquius.
Suport a Zapatero
En el marc de la presentació de l'acord per incorporar els Mossos d'Esquadra a l'ORGA i a preguntes dels periodistes, el ministre ha insistit en la seva plena "confiança" en la innocència de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Félix Bolaños reclama que es deixi "treballar la justícia" i les forces de seguretat de l'Estat i recorda que la causa està en una fase "molt inicial" i "embrionària" i "ni tan sols s'han escoltat les explicacions de l'expresident", que ha de declarar el 2 de juny davant el jutge José Luis Calama.
De la mateixa manera, Bolaños ha expressat la seva confiança en l'actuació dels tribunals perquè diu que avui la justícia actua "sense ingerències ni pressions". "Afortunadament" s’han superat "temps passats" en què sí, ha dit el ministre, es produïen "ingerències molt greus".
El ministre també nega cap vincle entre la investigació a Zapatero i el relleu de la magistrada d'enllaç espanyola amb França i Suïssa, Silvia Martínez Cantón. Segons Bolaños, no es tracta d'una substitució relacionada amb l'origen suís de la investigació sobre la suposada trama relacionada amb l'expresident espanyol, tal com denuncia el Partit Popular, sinó del final ordinari del mandat de la magistrada, que ja estava previst que fos a l'agost. "El procés per cobrir aquesta plaça es va obrir a l’abril, quan no teníem notícies d’aquesta investigació", assegura el ministre.