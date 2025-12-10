Desarticulada una xarxa criminal liderada per un metge endocrinòleg per tràfic internacional de medicaments dopants
- Els Mossos detenen nou persones relacionades amb l'organització que distribuïa medicaments il·legals a escala estatal i internacional
- El grup, encapçalat per un endocrinòleg molt actiu a xarxes, posava en risc la salut de centenars de clients mitjançant teràpies hormonals
Prescrivint hormones il·legals i posant en risc la salut dels seus pacients, així operava una xarxa encapçalada per un metge que importava substàncies dopants de laboratoris no regulats, una estructura aparentment mèdica que els Mossos d’Esquadra han desarticulat en una operació de la Unitat Central de Consum i Blanqueig.
El grup comercialitzava els falsos medicaments fent creure que formaven part de tractaments endocrins personalitzats. El responsable principal, un metge endocrinòleg i ex-culturista, utilitzava el prestigi professional per captar clients i prescriure hormones de creixement, testosterona i altres productes sense justificació clínica, exposant els consumidors a greus riscos cardiovasculars, hepàtics i hormonals.
Detinguts i estructura criminal
Els agents han detingut vuit homes i una dona d’entre 34 i 74 anys que gestionaven la importació, recondicionament i distribució de medicaments dopants procedents de països bàltics. La xarxa disposava d’una estructura sòlida que operava des de Catalunya i enviava productes mitjançant paqueteria nacional i internacional, camuflats com a cosmètics. "Es realitzava la distribució previ pagament mercaderies per diferents serveis de missatgeria tan nacional com internacional", asasegura per dif serveis serveis miss ncional con internacional", detalla Santiago López de la unitat central de Consum de la DIC dels Mossos d'Esquadra.
Els investigadors vinculen els arrestats amb delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, falsificació documental i pertinença a organització criminal.
Teràpies prescrites sense control i greus efectes per a la salut
L’endocrinòleg indicava tractaments hormonals a pacients sans, tot i que les analítiques no justificaven l’ús terapèutic de testosterona ni hormona del creixement. L’administració d’aquests productes pot provocar alteracions del colesterol, hipertensió, risc cardiovascular, augment de l’hematòcrit, infertilitat o trastorns psicològics com irritabilitat i depressió.
En dones, l’ús reiterat d’esteroides anabolitzants pot causar efectes irreversibles com engruiximent de la veu, alopècia, hirsutisme i alteracions menstruals.
“No es pot aconseguir aquest medicament fora dels hospitals i per indicació mèdica. “
"A les persones temptades aprendre aquestes medicacions: alertar que comporta un risc. S'han de dirigir al metge. Aquets tractament estan sota prescrició mèdica i es co,pra a la farmàcia. I en el cas de l'hormona de creixement és un tractament molt controlat, perque es per nens que tenen un deficit o persones malaltes i tenen un deficit constat per analítica en un context mèdic. I es de dispensació hospitalària. No es pot aconseguir aquest medicament fora dels hospitals i per indicació mèdica. Accedir a aquests medicaments pot tenir uns riscos molt grans per la salut", assegura la doctora Núria Vilarrasa.
Material confiscat en els registres
El dispositiu policial es va desplegar a Barcelona, L’Hospitalet, Vilanova i la Geltrú, Canyelles, El Masnou, Castelldefels, El Prat, Salou i Vallirana, amb 13 escorcolls simultanis en domicilis i magatzems logístics vinculats a l’organització.
Els agents van intervenir 40.000 comprimits i 2.500 vials d’hormona del creixement, així com més de 500 pastilles per a la millora de la condició sexual. També es van confiscar prop de 250.000 euros en efectiu, criptodivises i objectes d’alt valor —com rellotges i cartes col·leccionables— que presumptament feien servir per al blanqueig de capitals.
Les investigacions han permès bloquejar més de 300.000 euros en comptes corrents, 150.000 dòlars en criptoactius i diversos immobles valorats en més d’un milió d’euros. El benefici global ocult superaria l’1,5 milions d’euros.