El nou crim de Figueres qüestiona el sistema de protecció a les víctimes

  • L’home detingut havia estat condemnat un dia abans a sis mesos de presó per maltractaments i tenia una ordre d’allunyament
  • L'alcalde ha anunicat que l'ajuntament es personarà com a acusacio popular
Investigación policial de los Mossos d'Esquadra en una plaza urbana. Agentes forenses y otros participantes examinan la evidencia en el suelo, marcada con '6 A' y delimitada por cinta policial.
Mossos a la zona del crim a la plaça de Figueres EFE
Marc Guasch Ferreiro
Figueres ha guardat aquest dimecres un minut de silenci en record de la dona de 33 anys assassinada ahir per la seva exparella. A l’acte hi han assistit veïns, amics i representants institucionals. L’alcalde ha afirmat que en aquest cas “el sistema ha fallat” i ha anunciat que l’Ajuntament es personarà com a acusació popular.

El crim és el tercer feminicidi registrat aquest any a Catalunya, un fet que torna a posar en entredit el sistema de protecció de les víctimes de violència masclista i la capacitat de resposta institucional davant situacions de risc greu.

Feminicidi a Figueres: què va fallar?

Antecedents judicials

L’home detingut havia estat condemnat un dia abans a sis mesos de presó per maltractaments i tenia prohibit acostar-se a la víctima. Hores després de rebre la condemna, la policia el va tornar a detenir per haver-la lesionat novament.

La víctima no es va presentar al reconeixement forense i el jutge de guàrdia va deixar l’home en llibertat. Poc després, l’agressor va assassinar la dona a ganivetades en ple carrer, segons les dades facilitades.

Crítiques al sistema

La portaveu de l’Espai d’Intercanvi Feminista de l’Alt Empordà, Judith Romero, ha assegurat que “el sistema judicial ha fallat i ha fracassat”, i ha reclamat respostes immediates. En la mateixa línia, la investigadora de la Universitat de Girona, Patricia Melgar, apunta que han fallat els instruments i la valoració del risc, i defensa que s’haurien d’haver activat recursos per avaluar la situació de la víctima i oferir-li suport.

El presumpte homicida continua detingut a l’espera de passar a disposició judicial.

