La bilateral Estat-Generalitat concreta inversions, Mossos i tren orbital
- El govern espanyol i la Generalitat arriben a un acord per finançar l’ampliació del cos de Mossos fins als 25.000 agents
- L'Estat equipara Catalunya amb el País Basc i Galícia i no podrà vetar a la Generalitat en la ordenació del litoral català
La Comissió Bilateral Estat-Generalitat, reunida aquest dimecres a Madrid, ha concretat diverses mesures incloses a l’acord entre el Govern i ERC per als pressupostos. Entre els principals pactes hi ha la creació d’un consorci paritari Estat-Generalitat en inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d’Inversions de Catalunya, amb participació de totes dues administracions.
Una de les principals novetats radica en l'ampliació el finançament per arribar als 25.000 Mossos d’Esquadra el 2030, cinc mil més que ara, un acord que ja s’havia fixat en una bilateral anterior. La decisió s’ha tancat en una Junta de Seguretat extraordinària i en la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals (CMAEF), presidida per la consellera Alícia Romero. El càlcul del finançament es farà anualment segons la diferència d’agents respecte al 2021, multiplicada pel cost de 70.600 euros per efectiu, actualitzable amb l’IPC.
Autonomia d'ordenació del litoral
Una altra de les novetats rau en les competències sobre la gestió del litoral. De fet, s’ha pactat canviar el Reglament General de Costes per consolidar i reforçar el paper de la Generalitat.
L’acord recull el compromís de l'Estat de promoure, en el termini de tres mesos, la reforma del Reglament General de Costes equiparant les competències en aquest àmbit a les que ja tenen al País Basc i Galícia. A la pràctica, segons ha explicat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la Monlcoa ja no podrà vetar la Generalitat en la ordenació del seu litoral.
Infraestructures, tren orbital, Zona Franca i català
- En l’àmbit d’infraestructures, Estat i Generalitat han acordat impulsar una governança compartida per millorar la planificació i execució d’obres. El nou consorci d’inversions, adscrit al Ministeri de Transports, actuarà com a òrgan de coordinació, seguiment i supervisió de les inversions estatals a Catalunya. La nova societat mercantil ha de donar més agilitat i capacitat operativa a projectes i obres.
- La reunió també ha servit per segellar l’acord del tren orbital, que connectarà les comarques de l’àmbit metropolità entre Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. S’ha pactat crear una taula de seguiment i que el mateix consorci d’inversions impulsi el projecte. Segons l’acord ratificat, l’R8 actual serà la primera fase funcional del sistema orbital.
- La bilateral ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que passarà a tenir un 45% de l’Estat, 40% de la Generalitat i 15% de l’Ajuntament de Barcelona, mantenint la presidència municipal.
- També s’ha pactat impulsar el català a l’Administració General de l’Estat a Catalunya, amb un grup de treball que haurà de presentar propostes abans del 31 de desembre.