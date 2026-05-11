Recta final del judici contra els Pujol a l'Audiència Nacional
- El judici contra la família Pujol Ferrusola entra a la seva última setmana a l’Audiència Nacional després de 12 anys d’instrucció
- Quatre empresaris de renom han d’aclarir els pagaments milionaris al primogènit de l’expresident Jordi Pujol
El judici pel patrimoni ocult a Andorra de la família Pujol Ferrusola encara els darrers dies aquesta setmana a l’Audiència Nacional. Després de mesos de sessions, el tribunal es prepara per deixar el cas vist per sentència en una causa que ha marcat l’actualitat judicial i política catalana de l’última dècada.
Últimes declaracions pendents
Dilluns està previst que declarin els quatre empresaris acusats que encara no han comparegut davant el tribunal. Hauran d’esclarir l’origen i el motiu dels pagaments milionaris que, segons l’acusació, van fer a Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l’expresident de la Generalitat.
Amb aquestes declaracions, es tanca la fase de prova d’un procediment que investiga l’herència no declarada que la família hauria mantingut durant anys a Andorra.
Torn de conclusions de les parts
Un cop acabades les declaracions, les parts presentaran les seves conclusions definitives. Serà clau saber si la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat mantenen les penes sol·licitades inicialment per als 17 acusats o si opten per rebaixar-les després del desenvolupament del judici.
Informes finals, última paraula i sentència
Dimarts i dimecres serà el torn dels informes finals de les acusacions i les defenses. Dijous està previst que es tanquin aquests informes i s’obri el torn d’última paraula dels acusats. Tot i que no es preveu que en facin ús, el tribunal ha ordenat la presència obligatòria de tots ells a Madrid.
Amb aquest tràmit, el judici quedarà vist per sentència, posant punt final a una instrucció que s’ha allargat durant dotze anys i que ha tingut un fort impacte a Catalunya pel pes polític i simbòlic de la família Pujol.