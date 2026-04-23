Especial Sant Jordi 2026 | Illa reivindica la regularització de migrants, la pau i la superació del procés
- Els llibreters preveuen superar les xifres de l’any passat, amb més de 70.000 títols diferents de gairebé dos milions venuts
- La diada es desplegarà amb més espai arreu del territori i la previsió de vendre uns 7 milions de roses
Els carrers d'arreu de Catalunya celebren un any més la diada de Sant Jordi. Només a Barcelona es mobilitzen a prop d'un milió de persones. Els llibreters afronten una jornada que representa el 20% de la facturació anual. Mercabarna espera arribar als 7 milions de roses.
A Barcelona la principal novetat és que enguany no n’hi haurà paradetes a la Rambla, a causa de les obres i es traslladen a Ciutat Vella en un nou eix que passa pel Portal de l’Àngel, la plaça Nova i la plaça de la Catedral fins a Via Laietana. Enguany hi haurà 425 parades: 364 de llibres –257 amb signatura d’autors– i 61 de roses.
Institucionalment, 15 anys després, el Palau de la Generalitat recupera una de les tradicions més simbòliques de la Diada de Sant Jordi: la xocolatada institucional al Pati dels Tarongers.
L'ACTUALITAT DE LA DIADA DE SANT JORDI, MINUT A MINUT
-
9:20
Tot el que has de saber del Sant Jordi 2026.
La diada creix en espais i aposta per acostar la cultura a tots els barris i municipis de Catalunya.
A la capital catalana, Sant Jordi es desplegarà en una dotzena d'espais repartits en set districtes que contemplen fins a 3.700 metres de parades. En total, hi haurà 425: 364 de llibres, entre elles 257 amb signatures d'autors, i 61 de roses.
-
09:02
Llibres que arriben al cor. Quin llibre us ha marcat a vosaltres?
Des del Cafè d'idees surten al carrer a preguntar-ho!
-
08:55
EL TEMPS | SANT JORDI primaveral, amb menys calor i algunes tempestes de tarda al Pirineu.
Consulta com serà la diada arreu de Catalunya amb en Sergi Loras.
-
8:25
Illa reivindica la regularització de migrants, la pau i la superació del procés en el discurs institucional per Sant Jordi.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la regularització de migrants en el discurs institucional per Sant Jordi. "El Govern està plenament compromès perquè el procés es dugui a terme de la manera més ordenada i en benefici de tothom", ha expressat el president de la Generalitat. Illa també ha aprofitat la intervenció per llançar un missatge a favor de la pau i en contra de la guerra en referència a conflictes com el d'Orient Mitjà. Per últim, ha defensat la superació dels anys de la "divisió" i la "paràlisi" sense mencionar explícitament el procés independentista, així com ha reivindicat la defensa del Govern per la llengua catalana.
-
08:13
La xocolatada torna al Pati dels Tarongers per Sant Jordi després de 15 anys
Quinze anys després, el Palau de la Generalitat recupera una de les tradicions més simbòliques de la Diada de Sant Jordi: la xocolatada institucional. El pròxim 23 d'abril la xocolata desfeta tornarà a escalfar el Pati dels Tarongers. Ho havia deixat de fer al 2011.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà la declaració institucional, i també se celebraran la missa de Sant Jordi, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, audicions de carilló i parades d'entitats socials.
-
08:08
Desenes d'escriptors signen llibres per Sant Jordi
Pol Guasch, Lucía Solla, Irene Pujadas, Natza Farré, Agnès Marquès, Alejandro Palomas, Javier Castillo, Albert Espinosa, Megan Maxwell, Dolores Redondo, Ildefonso Falcones, Carlos Ruiz Zafón, Máxim Huertas, Care Santos, Maria Dueñas, Arturo Pérez-Reverte, Xavier Bosch, Pilar Eyre, Laia Aguilar, Regina Rodríguez Sirvent i Gil Pratsobrerroca, entre desenes d'autors, que signaran llibres als seus lectors durant la tradicional diada de Sant Jordi a Catalunya.
-
08:00
Bon dia! Segueix aquí minut a minut la diada de Sant Jordi.