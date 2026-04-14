Els floristes preveuen repetir els 7 milions de roses venudes per Sant Jordi

  • La diada, que cau entre setmana, augura bones vendes tot i un lleuger augment dels preus
  • El 80% de les roses seran vermelles i arribaran majoritàriament de Colòmbia
ACN
Yael Carrasco

Pocs dies abans que els carrers s'omplin de parades, olor de rosa i llibres, i d'un ambient que barreja tradició i il·lusió, els floristes ultimen preparatius per a una de les jornades més importants de l'any. El 23 d'abril, diada de Sant Jordi, concentra prop del 30% de les vendes anuals del sector.

Enguany, les previsions apunten a xifres similars a les del 2025: uns set milions de roses venudes arreu de Catalunya. El fet que la diada caigui entre setmana i lluny de la Setmana Santa fa pensar en una major participació. "Tot fa pensar que tindrem un molt bon Sant Jordi", assegura la presidenta de Mercabarna, Raquel Gil.

Les roses s'encareixen un 5% per la guerra a l'Iran

Preus a l'alça per factors externs

Catalunya continua sense capacitat per produir la gran demanda de Sant Jordi, i el context internacional fa que importar, des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, sigui més car. El 80% de les roses provenen de Colòmbia, el 15% de l'Equador i el 5% restant dels Països Baixos.

L'encarimentdel combustible i l'augment del salari mínim a Colòmbia —principal país exportador— han fet pujar els costos.

Para todos los públicos Mercabarna-flor preveu vendre 7 milions de roses | Marga Esparza
Mercabarna-flor preveu vendre 7 milions de roses

En concret, el preu de les roses s'incrementa aproximadament un 5% per als majoristes. Tot i això, el sector assumirà part d'aquest augment, de manera que l'impacte per al consumidor serà més moderat, al voltant d'un 2%. Els preus partiran d'uns 5,5 euros per unitat.

"Encara que s'encareixin una mica, la gent en seguirà comprant", afirma Miquel Batlle, president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor.

El vermell continua dominant

La rosa vermella continuarà sent la protagonista indiscutible, amb un 80% de les vendes. La resta es repartirà entre colors com el groc, el blanc, el rosa i el taronja.

Entre les varietats, la Freedom es manté com "la reina absoluta", seguida de la Red Naomi. També guanya presència l'Explorer, tot i que la seva obertura ràpida no encaixa tant amb les preferències d'alguns consumidors.

Més sostenibilitat en les presentacions

Les floristeries consoliden la tendència cap a embolcalls més sostenibles. El plàstic pràcticament desapareix i es substitueix per materials naturals o biodegradables com el paper kraft, el cartró, la ràfia o els teixits de feltre i sac.

També es popularitzen els detalls amb fibres naturals com el cotó o el jute, així com ornaments de fusta o cartró.

Saber triar una bona rosa

Més enllà del color o la presentació, els experts recorden que escollir una bona rosa també és clau. La quantitat de pètals o el grau d'obertura són indicadors de qualitat i durabilitat.

El sector insisteix , a més, en la importància de comprar en establiments professionals per garantir un producte fresc i resistent.

