Els floristes preveuen repetir els 7 milions de roses venudes per Sant Jordi
- La diada, que cau entre setmana, augura bones vendes tot i un lleuger augment dels preus
- El 80% de les roses seran vermelles i arribaran majoritàriament de Colòmbia
Pocs dies abans que els carrers s'omplin de parades, olor de rosa i llibres, i d'un ambient que barreja tradició i il·lusió, els floristes ultimen preparatius per a una de les jornades més importants de l'any. El 23 d'abril, diada de Sant Jordi, concentra prop del 30% de les vendes anuals del sector.
Enguany, les previsions apunten a xifres similars a les del 2025: uns set milions de roses venudes arreu de Catalunya. El fet que la diada caigui entre setmana i lluny de la Setmana Santa fa pensar en una major participació. "Tot fa pensar que tindrem un molt bon Sant Jordi", assegura la presidenta de Mercabarna, Raquel Gil.
Preus a l'alça per factors externs
Catalunya continua sense capacitat per produir la gran demanda de Sant Jordi, i el context internacional fa que importar, des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, sigui més car. El 80% de les roses provenen de Colòmbia, el 15% de l'Equador i el 5% restant dels Països Baixos.
L'encarimentdel combustible i l'augment del salari mínim a Colòmbia —principal país exportador— han fet pujar els costos.
En concret, el preu de les roses s'incrementa aproximadament un 5% per als majoristes. Tot i això, el sector assumirà part d'aquest augment, de manera que l'impacte per al consumidor serà més moderat, al voltant d'un 2%. Els preus partiran d'uns 5,5 euros per unitat.
"Encara que s'encareixin una mica, la gent en seguirà comprant", afirma Miquel Batlle, president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor.
El vermell continua dominant
La rosa vermella continuarà sent la protagonista indiscutible, amb un 80% de les vendes. La resta es repartirà entre colors com el groc, el blanc, el rosa i el taronja.
Entre les varietats, la Freedom es manté com "la reina absoluta", seguida de la Red Naomi. També guanya presència l'Explorer, tot i que la seva obertura ràpida no encaixa tant amb les preferències d'alguns consumidors.
Més sostenibilitat en les presentacions
Les floristeries consoliden la tendència cap a embolcalls més sostenibles. El plàstic pràcticament desapareix i es substitueix per materials naturals o biodegradables com el paper kraft, el cartró, la ràfia o els teixits de feltre i sac.
També es popularitzen els detalls amb fibres naturals com el cotó o el jute, així com ornaments de fusta o cartró.
Saber triar una bona rosa
Més enllà del color o la presentació, els experts recorden que escollir una bona rosa també és clau. La quantitat de pètals o el grau d'obertura són indicadors de qualitat i durabilitat.
El sector insisteix , a més, en la importància de comprar en establiments professionals per garantir un producte fresc i resistent.