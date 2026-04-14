La Creu de Sant Jordi 2026 premia el talent i el compromís amb el país
- Victòria Camps, Maite Carranza, Joan Fontcuberta, Sílvia Munt, Julia Otero i Fermí Puig, entre les personalitats guardonades
- La fundació Pau Casals, la Banda de Música de Benissanet, el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrial i la Fundació Ernest Lluch entre les entitats reconegudes
La cultura, el pensament i la cohesió social són els protagonistes de les Creus de Sant Jordi 2026 que concedeix la Generalitat. Enguany entre les 20 personalitat guardonades destaquen l’artista i teòric de la imatge Joan Fontcuberta, els actors Enric Majó i Sílvia Munt, la periodista Júlia Otero, la filòsofa Victòria Camps i l’escriptora Maite Carranza.
A proposta de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el Govern també ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a títol pòstum a l’educador i activista social Enric Morist, al cuiner i gastrònom Fermí Puig i al teòleg Josep Rius, en reconeixement al seu llegat humà i professional.
Altres persones distingides
Completen la llista el arxiver i historiador Ramon Alberch, l’emprenedora social Carmen Armengol, l’artista plàstica Maria Àngels Domingo (Madola), el metge i historiador Salah Jamal, la dissenyadora Roser Marcé, l’empresari vitivinícola Miguel Agustín Torres, l’empresària Anna Vallès i l’investigador en educació Ignasi Vila, entre d’altres.
- Joan Fontcuberta: Artista i teòric de la imatge. Referent internacional en fotografia i reflexió crítica sobre la veracitat de les imatges.
- Enric Majó: Actor amb una llarga trajectòria en teatre, cinema i televisió, vinculat a l’escena cultural catalana des dels anys setanta.
- Sílvia Munt: Actriu i directora. Destaca per la seva tasca al teatre i per projectes audiovisuals amb mirada social.
- Júlia Otero: Periodista i comunicadora. Una de les veus més reconegudes del periodisme radiofònic en català i castellà.
- Victòria Camps: Filòsofa i assagista. Especialista en ètica i pensament cívic, amb una àmplia obra sobre valors democràtics.
- Maite Carranza: Escriptora. Referent de la literatura infantil i juvenil, amb obres traduïdes a diverses llengües.
- Ramon Alberch: Arxiver i historiador. Expert en patrimoni documental i en la gestió dels arxius públics.
- Carmen Armengol: Emprenedora social. Impulsora de projectes educatius i d’innovació amb impacte social.
- Maria Àngels Domingo (Madola): Artista plàstica. Reconeguda sobretot per la seva obra ceràmica integrada en espais públics.
- Salah Jamal: Metge i historiador d’origen palestí. Divulgador cultural i defensor del diàleg intercultural.
- Roser Marcé: Dissenyadora. Ha contribuït a la projecció del disseny català en l’àmbit industrial i creatiu.
- Miquel Martí: Empresari. Vinculat a iniciatives econòmiques amb arrelament territorial i impacte social.
- Maria Lluïsa Solà: Actriu de doblatge. Veu emblemàtica del cinema i la televisió, amb dècades de trajectòria.
- Ernestina Torelló: Empresària. Referent de l’emprenedoria femenina i del lideratge empresarial.
- Miguel Agustín Torres: Empresari vitivinícola. Figura clau del sector del vi català amb projecció internacional.
- Anna Vallès: Empresària. Impulsora de projectes empresarials innovadors i compromesos amb el país.
- Ignasi Vila: Investigador en psicologia i educació. Especialista en aprenentatge i llengua.
A títol pòstum
- Enric Morist: Educador i activista social. Destacat pel seu compromís amb la justícia social i la cooperació.
- Fermí Puig: Cuiner i gastrònom. Referent de la cuina catalana i de la difusió de la cultura gastronòmica.
- Josep Rius: Teòleg. Pensador compromès amb el diàleg social i religiós.
Entitats guardonades
En l’àmbit col·lectiu, han estat reconegudes entitats com la Fundació Ernest Lluch, la Fundació Pau Casals, la Universitat de Barcelona, l’Agrupació Coral Flors d’Urgell, la Banda de Música de Benissanet, la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, el Grup Cultural de la Dona de Solivella, els Pastorets de Calaf i l’entitat T’acompanyem, per la seva tasca cívica, cultural i social.
- Fundació Ernest Lluch: Promou el pensament democràtic, el diàleg i la reflexió política.
- Fundació Pau Casals: Conserva i difon el llegat musical i humanista del violoncel·lista Pau Casals.
- Universitat de Barcelona (UB): Institució acadèmica de referència, clau en la recerca i la formació superior al país.
- Agrupació Coral Flors d’Urgell: Entitat musical amb una llarga tradició coral i arrelament al territori.
- Banda de Música de Benissanet: Referent cultural i musical de les Terres de l’Ebre.
- Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya: Institució clau en el desenvolupament industrial, tecnològic i econòmic del país.
- Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà: Formació coral històrica vinculada a la vida cultural de la Cerdanya.
- Grup Cultural de la Dona de Solivella: Entitat dedicada a la dinamització cultural i social del món rural.
- Pastorets de Calaf: Projecte de teatre popular que preserva una de les tradicions escèniques més arrelades.
- T’acompanyem: Entitat social dedicada a l’acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat.