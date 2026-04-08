La xocolatada torna al Pati dels Tarongers per Sant Jordi després de 15 anys
- El Govern recupera una de les majors tradicions de la Diada i reforça els actes institucionals al Palau de la Generalitat
- La Diada s'articula sota el lema 'Sant Jordi ens fa millors', amb projecció a Barcelona i Madrid
Quinze anys després, el Palau de la Generalitat recupera una de les tradicions més simbòliques de la Diada de Sant Jordi: la xocolatada institucional. El pròxim 23 d'abril la xocolata desfeta tornarà a escalfar el Pati dels Tarongers. Ho havia deixat de fer al 2011.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà la declaració institucional, i també se celebraran la missa de Sant Jordi, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, audicions de carilló i parades d'entitats socials.
El Govern vol reivindicar la festa com un espai de trobada i cohesió, sota el lema 'Sant Jordi ens fa millors', i vol tornar a connectar editors, llibreters i escriptors amb la ciutadania.
Pensament crític i inclusió
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha posat el focus en el paper de la cultura com a eina de pensament crític i ha reivindicat la Diada com a expressió del model de convivència català davant dels "discursos simplistes" que busquen "dividir".
Referma que la festa "inclou tothom, vingui d'on vingui" i tornarà a ser el "un dels dies més importants de la cultura catalana".
D'altra banda, ja es coneixen les dates de les Creus de Sant Jordi 2026. El pròxim 14 d'abril s'aprovarà el decret i està peevist que l'acte de lliurament sigui el dia 21 d'abril al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).
Activitats i projecció internacional
La programació inclou actes culturals i literaris a tot Catalunya, com la Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques, exposicions itinerants o jornades de portes obertes en museus i monuments. També es batejarà un tren de Ferrocarrils de la Generalitat amb el nom de la poeta Clementina Arderiu.
La Diada traspassarà fronteres amb activitats a Madrid, on la delegació estrenarà nova seu, i en diverses ciutats internacionals, com Berlín. La consellera ha destacat el bon moment del sector editorial català, reforçat per la seva presència en cites internacionals com la Fira del Llibre de Guadalajara.
Una campanya amb un drac renovat
La imatge de la campanya , creada per la il·lustradora Cristina Daura, reinterpreta la llegenda de Sant Jordi amb un drac que "devora llibres" i "treu roses". Sota el lema 'Sant Jordi ens fa millors', la proposta vol transmetre una visió contemporània i positiva de la Diada.
La directora general de Difusió, Bet Valls, ha explicat que la campanya tindrà dos cartells —'Devora llibres' i 'Flames d’amor'— i es desplegarà en diferents formats. Destaquen una gran lona a la plaça de la Catedral de Barcelona i accions publicitàries a Madrid, especialment a la plaça de Callao.