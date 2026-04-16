Un Sant Jordi sense la Rambla fa redissenyar el recorregut de les paradetes
- La diada creix en espais i aposta per acostar la cultura a tots els barris i municipis de Catalunya
- En total, hi haurà 425 parades: 364 de llibres i 61 de roses
Falta tan sols una setmana perquè els carrers tornin a omplir-se de llibres i roses. Sant Jordi ja escalfa motors i ho fa amb una proposta amb canvi d'ubicació respecte d'altres anys anteriors: s'amplien els espais de les paradetes, i, per tant, hi haurà més oferta.
Els llibreters s'anticipen
La Cambra del Llibre de Catalunya preveu una diada amb "més varietat i participació que mai", després dels bons resultats dels últims anys. Si el temps acompanya, la institució confia que la jornada tornarà a convertir-se en una gran celebració ciutadana de la cultura i la literatura.
El model professionalitzat es manté tant a Barcelona com a la resta de Catalunya, amb espais específics per a llibres i roses. Aquest repartiment, que ha demostrat ser efectiu, permet una experiència més còmoda, segura i ordenada per al públic, més enllà de posar en valor els oficis del sector.
A més, l'activitat no es limitarà només al 23 d'abril: es preveu un augment de vendes els dies previs, i en alguns municipis les llibreries podran instal·lar parades davant dels seus establiments el dia abans.
Barcelona es reorganitza
Tanmateix, aquest any no es podrà gaudir de les parades de la Rambla, a causa de les obres que hi ha en curs per aconseguir una zona de vianants més àmplia. Aquest canvi comportarà un trasllat de les vendes cap al Portal de l'Àngel, la Plaça Nova i la Plaça de la Catedral fins a Via Laietana.
Tot i que no és la primera vegada que la Rambla no aculli parades de llibres per Sant Jordi, aquesta situació ja s'ha repetit altres anys. El cas més impactant va ser el del 2020, que en plena incidència de la pandèmia de la Covid-19, la imatge de la Rambla va ser completament buida. Es va celebrar, finalment, al juliol, però de manera més descafeinada.
L'any següent, el 2021, la diada es va reprendre de manera parcial: s'hi van instal·lar parades de flors, però no de llibres, com a mesura per evitar concentracions de gent. Finalment, el 2022, la Rambla va recuperar la celebració en el seu format habitual, tot i que es va impulsar "la superilla literària" del passeig de Gràcia amb l'objectiu de repartir millor l'afluència de públic al centre de la ciutat.
Repartiment per districtes
A la capital catalana, Sant Jordi es desplegarà en una dotzena d'espais repartits en set districtes que contemplen fins a 3.700 metres de parades. En total, hi haurà 425: 364 de llibres, entre elles 257 amb signatures d'autors, i 61 de roses.
- Ciutat Vella: 110 parades
- Eixample: 243
- Gràcia: 35
- Sant Andreu: 5
- Sarrià: 3
- Les Corts: 14
- Poblenou: 15
A aquestes xifres s'hi sumen 130 parades de llibreries davant dels locals, contribuint a fer la diada més accessible.
En aquesta línia, creixen espais com el Passeig de Sant Joan i el Passeig de Lluís Companys, amb protagonisme del còmic i la literatura infantil i juvenil. També es reforcen zones com Les Corts, el Guinardó i Sants-Montjuïc amb agrupacions de parades.
Un Sant Jordi viu a tot el territori
La diada més cultural de Catalunya, també s'estendrà arreu del territori, amb adaptacions per a cada municipi. Algunes de les localitzacions destacades són:
- Girona: Avinguda Sant Francesc
- Olot: Passeig d'en Blay
- Banyoles: Plaça Major i carrer d'Àngel Guimerà
- Vic: Plaça Major
- Manresa: Passeig de Pere III
- Lleida: Rambla de Ferran i avinguda Francesc Macià
- Tarragona i Reus: Rambla de Tarragona i la Plaça del Mercadal
- Tortosa i Amposta: diversos punts cèntrics
Per segon any consecutiu, s'aplicarà el Pla d'Autoprotecció (PAU) al Passeig de Gràcia, amb presència fixa de personal sanitari, bombers i policia. L'objectiu és garantir una resposta ràpida i organitzada per prevenir situacions de risc per excés d'afluència, com per exemple, incendis, efectes meteorològics, despreniments d'infraestructures o, fins i tot, atemptats.