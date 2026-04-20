Llargues cues en el primer dia de tràmits presencials de la regularització de migrants
- Hi ha 900 sol·licituds programades en les oficines de Correus de Catalunya
- Els primers migrants en acollir-se destaquen les dificultats per aconseguir tota la documentació
L'inici de les sol·licituds presencials de la regularització extraordinària de migrants han començat aquest dilluns amb llargues cues en alguns dels centres habilitats. En municipis com l'Hospitalet de Llobregat on es centralitza la informació i l'assessorament en equipaments com la Farga, s'han acumulat centenars de persones per rebre documentació com el justificant del padró i l'informe de vulnerabilitat.
"He passat onze hores fent cua per aconseguir aquest document tan important per a la meva regularització", ha assegurat Keyla Silva, una de les primeres persones ateses a la Farga. "Calculem que, aproximadament, fem cada dia entre 1500 i 2000 procediments", ha explicat Laura Garcia, tinenta d'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.
Una situació similar s'ha viscut durant aquesta primera jornada de sol·licituds presencials a Salt on també s'ha habilitat un espai centralitzat per atendre els migrants. L'ajuntament del municipi acompanya amb personal tècnic i prop d'una vintena de voluntaris de diferents entitats per ajudar els sol·licitants a reunir la documentació i demanar cita prèvia.
Es calcula que fins a 150.000 persones que viuen a Catalunya podrien regularitzar la seva situació a partir d'aquest procés. La convocatòria de regularització extraordinària finalitza el 30 de juny.
La portaveu del Govern i ministra de Migracions, Elma Saiz, assegura que l'Estat compta amb els recursos necessaris per atendre totes les peticions: "El procediment està absolutament dimensionat". En declaracions a La Hora de la 1, Saiz també ha criticat que alguns ajuntaments estan posant "traves" als migrants, però afirma que el procés està funcionant amb "normalitat".
900 sol·licituds en oficines de Correus
Més enllà de les oficines de la Seguretat Social, els punts habilitats per a la regularització a Catalunya són les 49 oficines de Correus ubicades en les capitals de província i en les ciutats de més de 50.000 habitants. Segons l'ens, hi ha programades fins a 900 sol·licituds durant aquesta primera jornada i és que s'han vist poques cues gràcies al format de cita prèvia. La previsió és que amb dues finestretes obertes i un tràmit de menys de mitja hora, es gestionin prop de 50 sol·licituds diàries en cada oficina.
Des dels sindicats han criticat que la formació ha començat tard pels empleats de Correus per gestionar les sol·licituds de regularització. Segons Fernando Romero, delegat sindical de CGT, "les treballadores encara no estan familiaritzades amb la plataforma Mercurio", la qual s'empra en aquest procés. A la vegada, denuncia que hi ha oficines que estan rebent la formació el mateix dia que s'inicia l'atenció presencial.
Per la seva banda, Correus ha assegurat que posarà tots els mitjans disponibles per atendre correctament els migrants, augmentant la disponibilitat de personal si fa falta. La companyia sosté que s'ha format a tot el personal amb píndoles informatives. "El personal que hi ha en aquestes unitats està format en jornades anteriors i continuarem ampliant aquesta formació", ha assegurat Cristian García, responsable de mitjans i processos de Correus a Catalunya.
Primers sol·licitants presencials
Els primers migrants que tenien cita prèvia aquest dilluns per sol·licitar l'arrelament de manera presencial han celebrat poder regularitzar la seva situació personal. "Ajuntar tota la documentació ha estat una mica farragós, però feliçment ja ha arribat el dia", ha expressat una peruana que fa sis anys que viu a Espanya i que vol aconseguir la documentació pels seus tres fills.
Altres persones han destacat les dificultats del procés com per aconseguir cita prèvia. "Com som molts, està una mica col·lapsat", ha indicat Jersón, qui fa tres anys que viu a Barcelona. "Estem a l'espera del certificat de vulnerabilitat. Ja es va sol·licitar, però està molt demorat", ha apuntat una altra sol·licitant.
"Em donarà l'oportunitat de buscar un pis de lloguer", ha afirmat Jacqueline Rodríguez, resident de Salt des de fa set anys i que està pendent de recopilar documentació abans de fer la sol·licitud.