Regularització de migrants: què cal saber per sol·licitar l'arrelament extraordinari?
- El nou reglament permet obtenir autorització de residència en casos excepcionals
- El termini s'allargarà fins al 30 de juny de 2026
El procés extraordinari de regularització de persones migrants ja està en marxa. Des del 16 d'abril està activada la via telemàtica i, a partir d'aquest dilluns, també es poden formalitzar les sol·licituds de manera presencial.
La reforma del Reglament d'Estrangeria introdueix noves vies per facilitar l'accés a una autorització de residència en casos excepcionals. Guia pràctica per saber com funciona el procediment:
Quan es pot presentar la sol·licitud?
La via telemàtica està disponible des del 16 d'abril. Les sol·licituds presencials es poden formalitzar a partir del dilluns 20 d'abril. El termini per presentar-les finalitza el 30 de juny de 2026.
On es pot fer el tràmit?
La sol·licitud es pot presentar:
- De manera telemàtica: A través dels canals habilitats pel Ministeri (seu electrònica).
- Presencialment: Amb cita prèvia.
Els punts habilitats inclouen oficines de Correus, de la Seguretat Social i altres registres públics. També es pot fer mitjançant representació.
Quins tipus d'arrelament incorpora el nou reglament?
La reforma introdueix dues noves figures principals:
- Arrelament per a sol·licitants de protecció internacional: adreçat a persones que hagin demanat asil abans de l'1 de gener de 2026.
- Arrelament extraordinari: per a persones que ja eren a Espanya abans de l'1 de gener de 2026 i compleixin determinats requisits.
Quins requisits bàsics cal complir per a l'arrelament extraordinari?
Per accedir-hi, cal:
- Ser major d'edat.
- No tenir cap autorització de residència vigent.
- Haver estat a Espanya abans de l'1 de gener de 2026.
- Acreditar una permanència continuada de cinc mesos abans de la sol·licitud.
- No tenir antecedents penals.
Quin paper tenen els informes de vulnerabilitat?
En l'arrelament extraordinari, la situació de vulnerabilitat pot ser un dels criteris per obtenir l'autorització.
Aquesta situació pot ser acreditada per serveis socials o entitats del tercer sector registrades. Es considera vulnerabilitat quan la situació administrativa afecta greument les condicions de vida o l'accés a drets bàsics.
Com s'acredita la residència de cinc mesos?
El reglament permet aportar qualsevol prova vàlida en dret, sempre que inclogui dades personals que vinculin la persona amb la seva estada al país. No cal presentar documents que ja estiguin en mans de l'Administració.
En casos d’arrelament social, l'informe d'integració social també pot servir per acreditar el temps de permanència al domicili habitual.
Com es demostra l'esforç d'integració?
L'esforç d'integració s'acredita mitjançant un informe emès per la comunitat autònoma o l'ajuntament. Aquest document avalua aspectes com:
- La participació en activitats formatives
- El coneixement de les llengües oficials
- La implicació en programes socials i laborals
Aquest informe s'ha d'emetre en el termini d'un mes. Si no s'emet, es pot acreditar per altres mitjans.
Què passa si no es pot obtenir el certificat d'antecedents penals?
Cal aportar certificats dels països on s'hagi residit en els darrers cinc anys.
Si, passat un mes des de la sol·licitud, no s'ha obtingut resposta, es pot presentar un justificant i una declaració responsable. L'Administració pot verificar la informació per via diplomàtica.
Hi ha mesures específiques per a menors?
El reglament incorpora una perspectiva d'infància. Les sol·licituds dels fills menors (o majors amb discapacitat) es poden tramitar conjuntament amb les dels progenitors i amb requisits més flexibles. Només cal acreditar una estada mínima de cinc mesos.
Es pot treballar mentre es tramita la sol·licitud?
Sí. Des del moment en què s'inicia el procediment, s'atorga una habilitació provisional per residir i treballar, tant per compte propi com aliè.
Aquesta autorització es perd si la sol·licitud és denegada.
Quant triga la resolució?
El termini màxim és de tres mesos. Si no hi ha resposta en aquest període, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.
Contacte
Truca el telèfon 060 si tens cap dubte o vols sol·licitar cita prèvia. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 09:30 h - 14:00 h i de 16:30 h - 19:30 h.