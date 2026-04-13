Salut es fa enrere i retira els incentius als CAP per escurçar les baixes laborals
- Salut retira aquesta setmana la prova pilot que preveia incentius als centres d’atenció primària (CAP) que reduïssin la durada de les baixes laborals
- El Departament fa marxa enrere després de les crítiques de sindicats i sindicats mèdics, que alertaven que la mesura podia condicionar el criteri mèdic
Quatre mesos més tard de l'anunci, el Departament de Salut ha decidit retirar la prova pilot sobre la gestió de les baixes laborals que vinculava una part del finançament dels CAP a la reducció de la durada de les incapacitats temporals. La conselleria, encapçalada per Olga Pané, ha comunicat que els indicadors relacionats amb la durada de les baixes no computaran finalment per a l'atribució de fons als centres d'atenció primària. La informació, avançada per El País, suposa una rectificació del Govern després de dies de rebuig i controvèrsia.
Crítiques de professionals i sindicats
Des que es va anunciar la mesura, havia generat un fort malestar entre professionals sanitaris, sindicats i col·lectius mèdics, perquè alertaven que els incentius podien pressionar els facultatius a donar altes abans d'hora.
Plataformes com el Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP) alertaven que el plantejament posava en risc la relació de confiança amb els pacients i podia distorsionar les decisions clíniques, especialment en casos de salut mental o patologies osteomusculars.
Comissions Obreres (CCOO) havia exigit a la Generalitat que retirés aquesta mesura que "pretén condicionar part del finançament dels Centres d'Atenció Primària". El sindicat descrivia que la mesura "coacciona el criteri mèdic i assenyala els treballadors", en comptes de fixar-se en els "recursos" i les "llistes d'espera" per ser atesos per un especialista.
Fonts del Departament de Salut han subratllat que en cap moment es va donar cap instrucció perquè aquests recursos es destinessin a la part variable del sou dels professionals. Abans, el Col·legi de Metges de Barcelona també habia rebutjat que els incentius siguin pels metges. "Si els recursos es destinen a la butxaca del metge perquè modifiqui els temps, és inacceptable", ha condemnat Jaume Sellarès, vicepresident de l'entitat.
Segons la conselleria, l’objectiu de la prova pilot era reduir demores excessives en la resolució de diagnòstics, com situacions de baixa prolongada sense causa clínica clara, i garantir una atenció més àgil.
Pressió parlamentària i reacció política
Tot i aquestes explicacions, la proposta no va convèncer els grups parlamentaris. Els Comuns fins i tot havien advertit que podrien condicionar el suport als pressupostos a la retirada dels incentius. La presidenta del grup, Jéssica Albiach, ha celebrat ara la decisió del Govern: "Per fi reconeixen que negaven la realitat. Les baixes laborals només han de respondre a criteris mèdics".
La prova pilot queda anul·lada
Amb la rectificació anunciada, Salut posa fi a la iniciativa abans que tingui aplicació efectiva als CAP. El Departament insisteix que continuarà treballant per millorar els circuits de diagnòstic i l’accés a especialistes, però assegura que ho farà sense vincular aquests objectius a incentius econòmics relacionats amb la durada de les baixes laborals.