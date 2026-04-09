Niubó reprèn el diàleg amb els sindicats sense moure posicions i manté el xoc amb USTEC
- La consellera torna després de dos mesos de baixa amb una ronda de contactes amb la comunitat educativa
- El sindicat majoritari lamenta la manca d'avenços i manté l'amenaça de noves vagues el tercer trimestre
Després de mesos d'un conflicte enquistat, amb mobilitzacions del professorat, tancades i múltiples reunions sense acord, el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris mantenen el pols.
La consellera, Esther Niubó, ha tornat de la baixa mèdica i continua amb el mateix plantejament. "És el millor acord possible, són gairebé 2 milions d'euros, els quals representen el 25% del pressupost" ha aclarit.
En la seva repressa a la feina ha iniciat una ronda de contactes amb els sindicats, direccions de centres i associacions de famílies. Aquest dijous ho ha fet amb USTEC, que lamenta la falta d'avenços i fa una crida a noves vagues. S'evidencien posicions molt allunyades.
Una trobada que arriba després de la setmana de protestes del març, amb manifestacions arreu de Catalunya, i una tensió que va esclatar a finals de l'any passat.
Sense avenços i amb el conflicte obert
La reunió no ha servit per desencallar la situació. El nucli del conflicte continua sent l'acord educatiu impulsat pel Departament i signat amb CCOO i UGT, que preveu, entre altres mesures, un increment progressiu del complement específic del professorat fins al 25% de cara al 2029, així com actuacions en matèria d’inclusiva i reducció de ràtios.
Segons USTEC, la consellera no ha posat sobre la taula la possibilitat de reobrir la negociació, una de les principals demandes, sino que només s'hi ha dedicat a defensar el pacte amb els sindicats minoritaris dins del col·lectiu docent.
"Si no hi ha una reobertura de negociacions, si no tornem a situar aquests punts que per a nosaltres són importants, que són sobretot a nivell salarial i també les mesures que requereix el desplegament del model d’escola inclusiva, continuarem convocant vagues aquest tercer trimestre", ha advertit.
Nous passos cap a les mobilitzacions
Davant la falta de moviments, els sindicats es reuniran aquest divendres per definir un nou calendari de mobilitzacions. USTEC també preveu consultar el professorat per decidir els pròxims passos.
A més, han advertit que no participaran en noves meses sectorials ordinàries si no s'obre un espai real de negociació. Defensen que aquesta és l'única via possible, tot i que mantenen la mà estesa al diàleg.