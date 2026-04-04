La Generalitat torna al mercat per emetre deute nou
- El Govern aconsegueix col·locar bons a 6 anys per un import de 293 milions d'euros a un interès mitjà del 2,33%
- Feia 14 anys, des del 2012, que la Generalitat no realitzava una operació d'aquestes característiques fora del FLA
La Generalitat ha adjudicat 292,75 milions de deute nou a llarg termini a 3 entitats financeres, la identitat de les quals no ha trascendit, a un tipus d'interès mitjà del 2,331%. És la primera operació de col·locació de deute a la banca des de fa més d'una dècada, des que al 2012 es va posar en marxa el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), un mecanisme que permet a les comunitats autònomes finançar el seu dèficit sense haver de sortir als mercats.
Desembre passat la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE) va establir que les comunitats autònomes adherides al FLA podrien finançar una part de la desviació del dèficit de l'any 2024, que en el cas de Catalunya arriba als gairebé 293 milions d'euros, a través d'operacions financeres a llarg termini.
En un comunicat difós aquest dissabte, el departament d'Economia de la Generalitat indica que la durada dels préstecs bancaris que s'han formalitzat és de 6 anys i que ha rebut ofertes de fins a 7 entitats financeres per quedar-se amb aquest deute. Finalment s'ha adjudicat a 3 bancs, que el Govern no ha volgut identificar.
El cost màxim de les ofertes s'havia d'ajustar al criteri de prudència financera fixat pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, i això vol dir que no podia ser superior al cost de finançament que assumeix el Tresor Públic espanyol més 20 punts bàsics. Segons la Generalitat, el deute s'ha acabat adjudicant per un cost d'entre 5 i 10 punts bàsics.
El govern català destaca que els últims anys ha anat diversificant les fonts de finançament. En aquest sentit, ha signat diversos préstecs amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) i l'estiu passat va refinançar 3.500 milions d'euros de deute del FLA mitjançant 7 préstecs subscrits amb diferents bancs, una operació amb la qual calcula que va estalviar 126,7 milions d'euros.