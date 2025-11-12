Hisenda convoca per dilluns el Consell Fiscal per fixar del dèficit
- El Ministeri d’Hisenda reuneix les comunitats per acordar el repartiment del dèficit, pas clau per als Pressupostos de 2026
- El Consell obrirà el debat sobre el model de finançament autonòmic
Finalment, ja hi ha data per l'esperada reunió entre la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i les comunitats autònomes per començar a abordar una proposta de reforma del nou finançament pendent de renovació.
El Ministeri d’Hisenda ha convocat per dilluns el Consell de Política Fiscal i Financera per presentar el repartiment del dèficit, un pas imprescindible per avançar en els pressupostos generals de l'Estat de 2026. La trobada es preveu tensa, amb el rebuig anunciat de les comunitats governades pel PP.
“🏛️ Hisenda anuncia per dilluns el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre amb les CCAA sobre el nou finançament i els pressupostos de l'Estat | @RTVECatalunya pic.twitter.com/C5jHKNrOMc“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2025
Dèficit, deute i pressupostos
La ministra Maria Jesús Montero abordarà els objectius d’estabilitat financera i el límit de despesa no financera, que s’hauran d’aprovar primer al Congrés i després al Senat, on el PP té majoria. Si s’avala la via d’estabilitat 2026-2028, el Consell de Ministres podrà aprovar el projecte de pressupostos i enviar-lo a les Corts.
Tot i això, el calendari és ajustat i les negociacions amb els grups parlamentaris seran complexes, cosa que fa difícil que els comptes públics s’aprovin abans de final d’any. El govern central necessita suports per tirar endavant els objectius de dèficit i deute públic.
Primer pas pel finançament
A més, el Consell obrirà el debat sobre el model de finançament autonòmic. El Ministeri no presentarà encara una proposta concreta per a un finançament singular per a Catalunya, però vol escoltar totes les comunitats en aquesta primera fase.
Aquesta mateixa setmana ERC ha anunciat que aparca fins al període de sessions al Congrés de febrer la seva proposta per recaptar íntegrament l'IRPF. I és que abans, s'espera que la Moncloa concreti una proposta "sòlida" sobre el nou model de finançament, previsiblement abans que acabi l'any.
Des del Govern, la portaveu, Sílvia Paneque, també s'ha mostrat confiada en poder tancar "un bon acord" que permetria continuar negociant els pressupostos de la Generalitat.
Una oportunitat, per Alamany
La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ja ha reclamat que la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera convocada pel Govern dilluns serveixi per impulsar un nou model de finançament "just" per a Catalunya. Segons Alamany, aquest canvi és “l’oportunitat per fer el salt en l’estat del benestar”, ja que sense els recursos que genera Catalunya “no es poden garantir els serveis bàsics”.
“🏛️ @Esquerra_ERC confia que el CPFF de dilluns serveixi per aconseguir "un nou model de finançament just"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2025
🗣️ @Elisendalamany: "Estic convençuda que el PSC pressionarà el PSOE per tenir el finançament que necessita Catalunya" | @RTVECatalunya
🔗 https://t.co/XSMd4BpHGX pic.twitter.com/SP3KbLZ8KJ“
En un esmorzar organitzat per la Fundació Pere Tarrés, Alamany ha insistit que el dèficit fiscal és “un llast” que afecta el dia a dia dels catalans i no només és un debat polític. La dirigent republicana també ha advertit que "tothom vol pressupostos" i per aquest motiu "estic convençuda que el PSC pressionarà el PSOE per tenir el finançament que necessita Catalunya".