S'investiga la mort violenta d'un home a Badalona
- El cos l'han trobat de matinada a l'interior d'un local i les tasques de reanimació que se li han practicat no han tingut èxit
- Els Mossos arresten 87 persones en el marc d'un dispositiu contra la multireincidència a Barcelona i l'àrea metropolitana
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 37 anys en un local de Badalona. Segons ha informat el cos en un comunicat, cap a la una de la matinada s'ha rebut l'avís que hi havia una persona ferida de gravetat a l'interior d'un local a Badalona. Fins al lloc s'han desplaçat diversos agents juntament amb una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
"Investiguem la mort violenta d'un home aquesta matinada a Badalona.— Mossos (@mossos) March 21, 2026
Els tècnics del SEM han intentat reanimar la víctima, però no han pogut fer res per salvar-li la vida i ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la investigació per tal de determinar les circumstàncies exactes dels fets i localitzar-ne, si n'hi ha, els responsables. El cas està sota el secret de les actuacions.
Actuacions contra la multireincidència
Els Mossos d'Esquadra han detingut a les últimes hores 87 persones en el marc d'un nou dispositiu Kanpai a Barcelona i l'àrea metropolitana destinat a combatre la delinqüència persistent. Segons la policia catalana, els 87 arrestats acumulen un total de 293 antecedents. El balanç dels Mossos implica que s'han investigat penalment a 29 persones, i s'han posat també 232 denúncies administratives.
"🚨 87 detinguts, que acumulen 293 antecedents, en un dispositiu policial en el marc del pla Kanpai a Barcelona— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 21, 2026
D'altra banda, el cos policial ha informat que a principis de mes, concretament l'u de març, es va detenir a l'Avinguda Catalunya de Rubí una parella, formada per un home de 28 anys i una dona de 29, acusada d'haver robat 71 telèfons mòbils.
En el moment de la detenció, practicada a les 5 de la matinada, se'ls van intervenir 4 telèfons que acabaven de sostreure en una discoteca de Mataró. En el posterior registre al seu domicili es va trobar documentació falsa, 250 euros, un terminal mòbil i una llibreta amb anotacions sobre preus de mòbils i dates de festes majors de Catalunya.
La investigació va començar quan els Mossos van tenir coneixement que una gran quantitat de telèfons mòbils sostrets en entorns d’oci d’arreu de Catalunya donaven senyal GPS en un pis de Rubí. A mesura que la investigació anava avançant, van corroborar que s'havien produït una gran quantitat de furts i estrebades de telèfons mòbils.
Aquests fets seguien uns patrons similars: tenien lloc en discoteques, entorns d’oci i festes majors de tota Catalunya, destacant ciutats com Mataró, Salt, Igualada, Mollerussa, Lleida, Tarragona, Reus i Salou, entre altres.
"Detenim a Rubí una parella que hauria sostret 71 telèfons mòbils en discoteques, entorns d'oci i festes majors de tot Catalunya.— Mossos (@mossos) March 21, 2026
Al cap de poques hores d’haver-se produït els robatoris, els telèfons mòbils donaven com a ubicació GPS un pis de l’avinguda Catalunya de Rubí. En la majoria dels robatoris les víctimes eren noies joves que havien seleccionat prèviament, ja que la gran majoria dels mòbils robats eren d'una mateixa marca d'alta gamma. Aquests robatoris acostumaven a ser furts, però en alguna ocasió cometien estrebades.
Els lladres havien fet d’aquesta activitat delictiva el seu modus vivendi, fins al punt que es desplaçaven als llocs en vehicles de lloguer que canviaven setmanalment. Entre els dos acumulen 23 antecedents policials.